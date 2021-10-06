10:44 06.10.2021 (обновлено: 10:53 06.10.2021)
Лавров поговорил по телефону с Блинкеном
Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили по телефону СВПД и другие двусторонние вопросы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ряд вопросов двусторонней повестки, сообщили в МИД РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Шестой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана завершился 20 июня. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
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