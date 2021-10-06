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Лавров поговорил по телефону с Блинкеном
Лавров поговорил по телефону с Блинкеном - РИА Новости, 06.10.2021
Лавров поговорил по телефону с Блинкеном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном перспективы восстановления полноценной реализации... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:44
2021-10-06T10:53
сша
россия
в мире
ядерное оружие
иран
сергей лавров
энтони блинкен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ряд вопросов двусторонней повестки, сообщили в МИД РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны."Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Шестой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана завершился 20 июня. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
https://ria.ru/20210522/koshmar-1733489856.html
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751526985.html
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сша, россия, в мире, ядерное оружие, иран, сергей лавров, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
10:44 06.10.2021 (обновлено: 10:53 06.10.2021)
 
Лавров поговорил по телефону с Блинкеном

Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили по телефону СВПД и другие двусторонние вопросы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ряд вопросов двусторонней повестки, сообщили в МИД РФ. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 22:39
NI назвал встречу Лаврова и Блинкена кошмаром для Киева
Накануне ряд влиятельных сенаторов США обратились к Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти РФ не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо американских законодателей было опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. В МИД РФ пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг. В российском министерстве отметили, что те, кто предлагают такие решения, "видимо, добиваются закрытия американских загранучреждений в России" и "они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Шестой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана завершился 20 июня. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 19:57
Захарова прокомментировала встречу Лаврова и Блинкена
 
СШАРоссияВ миреЯдерное оружиеИранСергей ЛавровЭнтони БлинкенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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