https://ria.ru/20211006/parki-1753345033.html

Начался прием заявок от музыкантов на попадание в плейлисты парков Москвы

Начался прием заявок от музыкантов на попадание в плейлисты парков Москвы - РИА Новости, 06.10.2021

Начался прием заявок от музыкантов на попадание в плейлисты парков Москвы

Стартовал отборочный этап проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках", в рамках которого музыкальные эксперты выберут, что будет звучать в парках Москвы... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:47

2021-10-06T15:47

2021-10-06T15:47

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стартовал отборочный этап проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках", в рамках которого музыкальные эксперты выберут, что будет звучать в парках Москвы этой зимой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского продюсерского центра."Шестого октября в Москве стартовал отборочный этап музыкального проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Треки победителей всю зиму будут играть в крупнейших парках столицы. Сбор заявок продлится до 25 октября", - сообщили в пресс-службе.Как отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, этот проект востребован как у начинающих музыкантов, так и у состоявшихся артистов.По его словам, в разное время участниками проекта были Zventa Sventana & Иван Дорн, группа АлоэВера, Brainstorm, Artemiev и Муся Тотибадзе, Mirele, группа Uma2rman и многие другие.В пресс-службе добавили, что отбор участников проходит в несколько этапов: на первом этапе музыканты заполняют анкету на сайте Московского продюсерского центра в период с 6 по 25 октября. К анкете необходимо приложить ссылку на авторский материал. На втором этапе экспертное жюри выберет треки, которые будут звучать в московских парках зимой 2021-2022 года, а на третьем этапе (22 ноября) будут объявлены имена победителей.

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москва, новости культуры, музыка