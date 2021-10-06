https://ria.ru/20211006/oseevskiy-1753350738.html

Михаил Осеевский: любая новая технология вызывает настороженность

Михаил Осеевский: любая новая технология вызывает настороженность - РИА Новости, 06.10.2021

Михаил Осеевский: любая новая технология вызывает настороженность

Технологические новинки всегда вызывают опасения, однако многие из них повышают доступность услуг и обеспечивают их доступность – это особенно важно для пожилых РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:44

2021-10-06T15:44

2021-10-06T15:44

технологии

интервью

михаил осеевский

ростелеком

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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Технологические новинки всегда вызывают опасения, однако многие из них повышают доступность услуг и обеспечивают их доступность – это особенно важно для пожилых и маломобильных людей. При этом глава "Ростелекома"(компания – разработчик Единой биометрической системы в России) Михаил Осеевский указывает: вопросу безопасности данных при создании системы уделялось особое внимание, и модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата. О перспективах системы биометрической идентификации и ее преимуществах Осеевский рассказал в интервью РИА Новости.– В последние годы в России расширяется использование биометрии для идентификации граждан и представления им различных услуг, проведения сделок. В чем преимущество системы биометрической идентификации?– Биометрические технологии – одни из самых передовых в мире. Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, – уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов.Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты.– Что могут получить непосредственно россияне от развития подобной системы идентификации?– Единая биометрическая система – один из ключевых элементов механизма удаленной идентификации граждан, который позволяет узнать человека по его биометрическим характеристикам – лицу и голосу. Наша главная задача – дать возможность людям дистанционно получать услуги, в том числе банковские. А наличие данных о человеке одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале "Госуслуги" – ред.) позволит получать услуги без предъявления паспорта. Единая биометрическая система значительно повышает доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности. С ее помощью получать такие услуги можно не выходя из дома.Технология имеет и важный социальный аспект. Она особенно актуальна для малоподвижных граждан и тех, кто проживает на удаленных территориях, где не так развита банковская сфера, а также помогает защитить от нежелательных контактов в период пандемии.– Безопасно ли сдавать биометрические данные? Имеются ли риски утечки таких данных, кражи данных и использования их злоумышленниками?– Сегодня Единая биометрическая система соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются. Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно. Важно также, что биометрические данные хранятся отдельно от персональных – ФИО, паспорт и другая информация – в Единой системе идентификации и аутентификации ("Госуслуги").Для защиты биометрических данных "Ростелеком" использует отечественные средства криптографической защиты информации. Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения.

https://ria.ru/20210819/biometriya-1746450857.html

https://ria.ru/20210902/aeroport-1748379801.html

https://ria.ru/20210901/mintsifry-1748230855.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, интервью, михаил осеевский, ростелеком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия