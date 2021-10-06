https://ria.ru/20211006/orden-1753307209.html

В "досье Пандоры" нашли данные о махинациях известного католического ордена

В "досье Пандоры" нашли данные о махинациях известного католического ордена - РИА Новости, 06.10.2021

В "досье Пандоры" нашли данные о махинациях известного католического ордена

Католическая религиозная организация "Легионеры Христа", обвиняемая в прошлом в растлении малолетних, через трасты и офшорные фирмы вкладывала миллионы долларов РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:40

2021-10-06T12:40

2021-10-06T12:40

религия

в мире

справки

сша

ватикан

флорида

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

джордж сорос

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Католическая религиозная организация "Легионеры Христа", обвиняемая в прошлом в растлении малолетних, через трасты и офшорные фирмы вкладывала миллионы долларов в недвижимость в США с целью скрыть свои активы, говорится в статье Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), подготовленной на основе "досье Пандоры" о теневых финансовых схемах и якобы участия в них мировых политиков.В 2019 году Конгрегация опубликовала на своем сайте доклад, в котором подтверждалось, что на протяжении 80 лет священники и основатель ордена Марсиаль Масиель совершили 175 актов насилия над детьми и несовершеннолетними. Отчет представляет сборную статистику по 21 стране, где ведёт работу орден, основанный в Мексике в середине ХХ века. В 2006 году Папа Бенедикт XVI отстранил Масиеля от канонического процесса после изучения обвинений в его адрес.Согласно досье, в 2010 году, когда Ватикан после очередных обвинений членов ордена в педофилии начал новое расследование, руководство организации учредило три траста в Новой Зеландии, предназначенные "для хранения денег "Легиона"."Два траста (из трех) содержали активы "Легиона" на общую сумму в 300 миллионов долларов, в то время как жертвы сексуального насилия со стороны священников через суд боролись за получение финансовой компенсации", - сообщается в статье ICIJ.По мере того, как скандал вокруг священников разгорался, активы новозеландских трастов переводились в объекты недвижимости в США. В досье говорится, что с целью скрыть огромные активы ордена трасты через подставные фирмы инвестировали более 14 миллионов долларов в как минимум 8 жилых комплексов во Флориде, Индиане, Айове и Иллинойсе.Согласно данным журналистского расследования, трасты, которые хранили деньги организации, имели четыре счета в швейцарских банках, в том числе один в женевском банке Lombard Odier, который, как позже выяснило министерство юстиции США, помогал американским клиентам скрывать активы от налоговых органов США.Отвечая на запрос ICIJ, "Легионеры Христа" подтвердили, что учредили только один трастовый фонд для помощи священникам пенсионного возраста, но дистанцировались от двух остальных, в которых хранилась большая часть средств.По словам сестры одного из руководителей "Легионеров Христа", орден исторически использовал офшорные фирмы для выведения благотворительных средств, которые тратились на расточительную жизнь Масиеля, его тайных детей и наркотики.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. Консорциум утверждает, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

https://ria.ru/20171119/1509061448.html

сша

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, сша, ватикан, флорида, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), джордж сорос, министерство юстиции сша