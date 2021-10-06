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https://ria.ru/20211006/opoveschenie-1753264257.html
МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах страны
МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах страны - РИА Новости, 06.10.2021
МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах страны
Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:23
2021-10-06T05:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех российских регионах в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты."Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске организация оповещения практически отсутствовала. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Остальные формы передачи тревожных сигналов использованы не были.Как сообщалось ранее, создание КСЭОН прошло в три этапа, последний из которых предусматривал создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовку должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок. Новая система КСЭОН должна позволить в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
https://realty.ria.ru/20210823/opoveschenie-1746824691.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
00:23 06.10.2021 (обновлено: 05:27 06.10.2021)
 
МЧС проверит работу систем оповещения населения во всех регионах страны

МЧС проведет комплексную проверку систем оповещения населения во всех регионах страны

© РИА Новости/Аврора . Евгений Фатькин, Антон ЛобановАвтомобиль оповещения МЧС
Автомобиль оповещения МЧС - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости/Аврора . Евгений Фатькин, Антон Лобанов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Комплексная проверка технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения пройдет 6 октября во всех регионах страны, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней", - говорится в сообщении.
Запуск электросирен и громкоговорителей запланирован с подачей сигнала "Внимание всем!" во всех российских регионах в 10.40 по местному времени с последующим замещением эфира общероссийских теле- и радиоканалах до одной минуты.
"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечает МЧС России.
Испытания системы оповещения МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 11:08Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москва модернизирует уличную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
Министерство обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В этом году аналогичные проверки уже прошли 3 марта.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске организация оповещения практически отсутствовала. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и то, когда было уже слишком поздно. Остальные формы передачи тревожных сигналов использованы не были.
Как сообщалось ранее, создание КСЭОН прошло в три этапа, последний из которых предусматривал создание элементов системы в зонах экстренного оповещения населения, подготовку должностных лиц к работе, а также проведение занятий, учений и тренировок. Новая система КСЭОН должна позволить в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.
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В России начало действовать положение о системах оповещения населения
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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