https://ria.ru/20211006/odessa-1753334008.html
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города - РИА Новости, 06.10.2021
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города
Мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд чиновников подозревают в причастности преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:44
2021-10-06T14:44
2021-10-06T14:44
в мире
украина
одесса
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
ирина венедиктова
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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд чиновников подозревают в причастности преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету на более 533 миллиона гривен (более 20 миллионов долларов), сообщила в среду генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, в частности, по обвинению в завладении бюджетными средствами."Подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры)… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.По ее словам, подозреваемые были "причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками" в Одессе"."В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд", - сообщила генпрокурор.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151403.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), ирина венедиктова
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению участками на 20 миллионов долларов