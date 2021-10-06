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Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города - РИА Новости, 06.10.2021
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города
Мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд чиновников подозревают в причастности преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:44
2021-10-06T14:44
в мире
украина
одесса
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
ирина венедиктова
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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд чиновников подозревают в причастности преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету на более 533 миллиона гривен (более 20 миллионов долларов), сообщила в среду генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.Ранее украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, в частности, по обвинению в завладении бюджетными средствами."Подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры)… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.По ее словам, подозреваемые были "причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками" в Одессе"."В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд", - сообщила генпрокурор.
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в мире, украина, одесса, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), ирина венедиктова
14:44 06.10.2021
 
Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению землей города

Мэра Одессы заподозрили в причастности к завладению участками на 20 миллионов долларов

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкГеннадий Труханов
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Денис Петров
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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Мэра Одессы Геннадия Труханова и ряд чиновников подозревают в причастности преступным действиям по завладению земельными участками в городе, что нанесло убытки городскому бюджету на более 533 миллиона гривен (более 20 миллионов долларов), сообщила в среду генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Ранее украинские правоохранители завели ряд дел в отношении Труханова, в частности, по обвинению в завладении бюджетными средствами.
"Подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро) и прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры)… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
По ее словам, подозреваемые были "причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками" в Одессе".
"В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов). Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд", - сообщила генпрокурор.
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В миреУкраинаОдессаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Ирина Венедиктова
 
 
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