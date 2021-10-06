https://ria.ru/20211006/novak-1753401634.html
Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок
Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок - РИА Новости, 06.10.2021
Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок
Рекордно высокие цены на газ в Европе в целом влияют негативно на рынок, многие производства закрываются и при этом такие цены ведут к более интенсивному... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:59
2021-10-06T18:59
2021-10-06T19:51
экономика
александр новак
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рекордно высокие цены на газ в Европе в целом влияют негативно на рынок, многие производства закрываются и при этом такие цены ведут к более интенсивному переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.По словам Новака, в целом для газового рынка такие рекордные цены, которые наблюдаются сейчас, "не совсем хорошо". В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров."Фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит. Мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах. Происходит более интенсивный переход на ВИЭ при таких ценах", - сказал вице-премьер в ходе совещания у президента РФ по развитию энергетики, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html
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экономика, александр новак, россия
18:59 06.10.2021 (обновлено: 19:51 06.10.2021)
Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок
Новак: высокие цены на газ негативно влияют на рынок, многие производства закрываются