https://ria.ru/20211006/novak-1753401634.html

Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок

Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок - РИА Новости, 06.10.2021

Новак рассказал, как высокие цены на газ влияют на рынок

Рекордно высокие цены на газ в Европе в целом влияют негативно на рынок, многие производства закрываются и при этом такие цены ведут к более интенсивному... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:59

2021-10-06T18:59

2021-10-06T19:51

экономика

александр новак

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рекордно высокие цены на газ в Европе в целом влияют негативно на рынок, многие производства закрываются и при этом такие цены ведут к более интенсивному переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.По словам Новака, в целом для газового рынка такие рекордные цены, которые наблюдаются сейчас, "не совсем хорошо". В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров."Фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит. Мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах. Происходит более интенсивный переход на ВИЭ при таких ценах", - сказал вице-премьер в ходе совещания у президента РФ по развитию энергетики, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

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экономика, александр новак, россия