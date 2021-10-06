https://ria.ru/20211006/nerazberikha-1753271145.html
Путин раскритиковал ситуацию на энергорынке в Европе
Путин раскритиковал ситуацию на энергорынке в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
Путин раскритиковал ситуацию на энергорынке в Европе
В Европе наблюдается истерика и неразбериха на рынке углеводородов, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:10
2021-10-06T05:10
2021-10-06T05:10
экономика
природный газ
испания
газпром экспорт
азия
чехия
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Европе наблюдается истерика и неразбериха на рынке углеводородов, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы", - добавил президент.Рекордный ростСтоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов во вторник осталась выше отметки 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. За день топливо подорожало на 22 процента.При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу торгов чуть снизилась, составив 1414,7 доллара.По мнению экспертов, резкое подорожание топлива связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Призыв пяти стран ЕСВ связи с ситуацией на энергорынке пять стран Евросоюза – Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция – призвали провести расследование.Помимо этого, авторы инициативы призвали установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках."Намеков на изменение ситуации нет"Европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, намеков на то, что ситуация на рынке газа скоро изменится, нет, заявил во вторник начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.Почти весь свободный СПГ в мире ушел на азиатский рынок, из-за чего к концу сентября в Европе образовался дефицит газа в 14 миллиардов кубометров, необходимый для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ).Как отметил Комлев, газовая отрасль обладает большой инерцией. "Отрасль во многом более консервативная, просто так увеличить добычу сложно, есть ограничение по транспорту… Поэтому вот эти все дефициты, профициты - они очень болезненно переживаются с точки зрения ценообразования", - пояснил он.
https://ria.ru/20211005/zima-1753261383.html
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испания
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экономика, природный газ, испания, газпром экспорт, азия, чехия, владимир путин, евросоюз
Путин раскритиковал ситуацию на энергорынке в Европе
Путин назвал ситуацию с ценами на энергорынке в Европе истерикой и неразберихой
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
В Европе
наблюдается истерика и неразбериха на рынке углеводородов, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России Владимир Путин
.
"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.
"Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы", - добавил президент.
Рекордный рост
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе
к закрытию торгов во вторник осталась выше отметки 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. За день топливо подорожало на 22 процента.
При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу торгов чуть снизилась, составив 1414,7 доллара.
По мнению экспертов, резкое подорожание топлива связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии
.
Призыв пяти стран ЕС
В связи с ситуацией на энергорынке пять стран Евросоюза
– Франция
, Испания
, Чехия
, Румыния
и Греция
– призвали провести расследование.
Помимо этого, авторы инициативы призвали установить общие правила в вопросе объемов запасов газа для смягчения скачков цен, а также повысить координацию при закупках.
"Намеков на изменение ситуации нет"
Европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, намеков на то, что ситуация на рынке газа скоро изменится, нет, заявил во вторник начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта
" Сергей Комлев.
Почти весь свободный СПГ в мире ушел на азиатский рынок, из-за чего к концу сентября в Европе образовался дефицит газа в 14 миллиардов кубометров, необходимый для заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ).
Как отметил Комлев, газовая отрасль обладает большой инерцией. "Отрасль во многом более консервативная, просто так увеличить добычу сложно, есть ограничение по транспорту… Поэтому вот эти все дефициты, профициты - они очень болезненно переживаются с точки зрения ценообразования", - пояснил он.