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Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной - РИА Новости, 06.10.2021
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной
Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:18
2021-10-06T19:56
экономика
цены на нефть
россия
игорь сечин
владимир путин
роснефть
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление… В целом ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.Сечин добавил, что дефицит нефтепродуктов наблюдается лишь на Дальнем Востоке и он покрывается там за счет поставок из других регионов."Вместе с тем, на фоне резкого роста цен на газ... а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", - также сообщил глава "Роснефти".
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экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, владимир путин, роснефть
19:18 06.10.2021 (обновлено: 19:56 06.10.2021)
 
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной

Сечин: ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление… В целом ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.
Сечин добавил, что дефицит нефтепродуктов наблюдается лишь на Дальнем Востоке и он покрывается там за счет поставок из других регионов.
"Вместе с тем, на фоне резкого роста цен на газ... а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", - также сообщил глава "Роснефти".
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИгорь СечинВладимир ПутинРоснефть
 
 
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