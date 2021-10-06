https://ria.ru/20211006/nefteprodukty-1753406661.html
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной - РИА Новости, 06.10.2021
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной
Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:18
2021-10-06T19:18
2021-10-06T19:56
экономика
цены на нефть
россия
игорь сечин
владимир путин
роснефть
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление… В целом ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.Сечин добавил, что дефицит нефтепродуктов наблюдается лишь на Дальнем Востоке и он покрывается там за счет поставок из других регионов."Вместе с тем, на фоне резкого роста цен на газ... а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", - также сообщил глава "Роснефти".
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экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, владимир путин, роснефть
19:18 06.10.2021 (обновлено: 19:56 06.10.2021)
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной
Сечин: ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы