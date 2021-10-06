https://ria.ru/20211006/nefteprodukty-1753406661.html

Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной

Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной - РИА Новости, 06.10.2021

Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной

Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:18

2021-10-06T19:18

2021-10-06T19:56

экономика

цены на нефть

россия

игорь сечин

владимир путин

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке нефтепродуктов в России стабильная, запасы сформированы, производство вдвое покрывает потребление, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен, нефтепереработка вдвое перекрывает потребление… В целом ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода", - отметил он на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.Сечин добавил, что дефицит нефтепродуктов наблюдается лишь на Дальнем Востоке и он покрывается там за счет поставок из других регионов."Вместе с тем, на фоне резкого роста цен на газ... а также в связи с прогнозом холодной зимы и ростом потребления в Китае желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", - также сообщил глава "Роснефти".

https://ria.ru/20211006/novak-1753406968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, владимир путин, роснефть