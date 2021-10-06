https://ria.ru/20211006/neft-1753318641.html

Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель - РИА Новости, 06.10.2021

Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, сообщает... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:13

2021-10-06T13:13

2021-10-06T13:13

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus."Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе увеличилась на $1,69/баррель по сравнению с понедельником, до $80,80/баррель (cif Роттердам). Скидка на сорт с 30 сентября составляет $2,50/баррель (cif Роттердам) к Североморскому датированному", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена превысила 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти.Также сообщается, что цена на партии Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении выросла на 1,69 доллара за баррель относительно понедельника, до 81,35 доллара за баррель.При этом добавляется, что скидка на нефть Urals по отношению к Brent в Средиземноморье сохранилась на уровне 1,95 доллара за баррель.

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экономика, европа, urals, цены на нефть, россия