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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211006/neft-1753318641.html
Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель
Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель - РИА Новости, 06.10.2021
Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, сообщает... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:13
2021-10-06T13:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
европа
urals
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus."Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе увеличилась на $1,69/баррель по сравнению с понедельником, до $80,80/баррель (cif Роттердам). Скидка на сорт с 30 сентября составляет $2,50/баррель (cif Роттердам) к Североморскому датированному", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена превысила 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти.Также сообщается, что цена на партии Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении выросла на 1,69 доллара за баррель относительно понедельника, до 81,35 доллара за баррель.При этом добавляется, что скидка на нефть Urals по отношению к Brent в Средиземноморье сохранилась на уровне 1,95 доллара за баррель.
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экономика, европа, urals, цены на нефть, россия
13:13 06.10.2021
 
Цена российской нефти Urals в Европе поднялась выше 80 долларов за баррель

Цена российской нефти в Европе впервые за три года поднялась выше 80 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus.
"Стоимость Юралс в Северо-Западной Европе увеличилась на $1,69/баррель по сравнению с понедельником, до $80,80/баррель (cif Роттердам). Скидка на сорт с 30 сентября составляет $2,50/баррель (cif Роттердам) к Североморскому датированному", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена превысила 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти.
Также сообщается, что цена на партии Urals объемом 80-100 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении выросла на 1,69 доллара за баррель относительно понедельника, до 81,35 доллара за баррель.
При этом добавляется, что скидка на нефть Urals по отношению к Brent в Средиземноморье сохранилась на уровне 1,95 доллара за баррель.
Участница Инвестиционного форума в Центре международной торговли в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвропаUralsЦены на нефтьРоссия
 
 
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