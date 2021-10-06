https://ria.ru/20211006/nagrazhdenie-1753309702.html

В День учителя 40 педагогов из КЧР удостоены госнаград

В День учителя 40 педагогов из КЧР удостоены госнаград - РИА Новости, 06.10.2021

В День учителя 40 педагогов из КЧР удостоены госнаград

Во вторник, в столице Карачаево-Черкесии, 40 педагогов Карачаево-Черкесии были удостоены государственных наград, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:21

2021-10-06T12:21

2021-10-06T12:22

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 06 окт - РИА Новости. Во вторник, в столице Карачаево-Черкесии, 40 педагогов Карачаево-Черкесии были удостоены государственных наград, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.За достижения и заслуги в сфере образования 40 педагогов республики были отмечены такими наградами как нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ", а также почётными грамотами Правительства КЧР, Народного собрания и министерства образования и науки республики.Педагогов-ветеранов от имени главы республики Рашида Темрезова поблагодарил вице-премьер КЧР Руслан Тамибиев. Он отметил также, что в КЧР делается многое, чтобы учебный и воспитательный процессы проходили в комфортных условиях, строятся школы и детсады, ясельные группы, решается вопрос с ликвидацией двусменного обучения, которое действует в 19% школ КЧР. В частности, в регионе строятся две большие школы - в аулах Гюрюльдек и Учкекен, открытие которых запланировано на 2022 год.Сам руководитель региона обратился к учителям республики в социальных сетях."Во все времена в России отношение к тем, кто дает знание, было уважительное и трепетное. Ведь педагог - это источник не только нужной информации, но и света, тепла, любви. Спасибо любимые, незаменимые учителя, за ваш нелёгкий труд, за доброту и ласку, за мудрость и терпение!", - написал глава КЧР.

https://ria.ru/20211006/biblioteka-1753307606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов