https://ria.ru/20211006/nagrazhdenie-1753306699.html

Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы"

Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы" - РИА Новости, 06.10.2021

Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы"

Посол России в КНР Андрей Денисов поздравил российского репортера Медиакорпорации Китая Константина Щепина с вручением "Премии дружбы" от китайского... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:26

2021-10-06T12:26

2021-10-06T12:26

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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в КНР Андрей Денисов поздравил российского репортера Медиакорпорации Китая Константина Щепина с вручением "Премии дружбы" от китайского правительства."Премия дружбы" – высокая государственная награда КНР, вручаемая иностранным специалистам, внесшим выдающийся вклад в продвижение обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами."Столь высокое поощрение свидетельствует о том, что руководство КНР по достоинству оценило Вашу работу как журналиста, который долгие годы освещает происходящие в стране события на блестящем профессиональном уровне, оперативно и добросовестно информирует русскоязычную аудиторию Медиакорпорации Китая обо всех значимых сюжетах, в том числе на российско-китайском направлении", - говорится в поздравительном письме.Подготовленные Щепиным новостные материалы неизменно отличаются достоверностью, актуальностью и глубоким пониманием ситуации, интересны широкому кругу читателей, включая дипломатов и китаистов, отметил Денисов."Премия дружбы" от китайского правительства была вручена 30 сентября в Доме народных собраний в Пекине. Российский специалист Медиакорпорации Китая Щепин был удостоен премии за выдающийся вклад в содействие гуманитарным обменам между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20211004/posolstvo-1752966344.html

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китай, андрей денисов, россия