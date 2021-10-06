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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211006/nagrazhdenie-1753306699.html
Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы"
Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы" - РИА Новости, 06.10.2021
Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы"
Посол России в КНР Андрей Денисов поздравил российского репортера Медиакорпорации Китая Константина Щепина с вручением "Премии дружбы" от китайского... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:26
2021-10-06T12:26
россия-китай: главное
китай
андрей денисов
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МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в КНР Андрей Денисов поздравил российского репортера Медиакорпорации Китая Константина Щепина с вручением "Премии дружбы" от китайского правительства."Премия дружбы" – высокая государственная награда КНР, вручаемая иностранным специалистам, внесшим выдающийся вклад в продвижение обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами."Столь высокое поощрение свидетельствует о том, что руководство КНР по достоинству оценило Вашу работу как журналиста, который долгие годы освещает происходящие в стране события на блестящем профессиональном уровне, оперативно и добросовестно информирует русскоязычную аудиторию Медиакорпорации Китая обо всех значимых сюжетах, в том числе на российско-китайском направлении", - говорится в поздравительном письме.Подготовленные Щепиным новостные материалы неизменно отличаются достоверностью, актуальностью и глубоким пониманием ситуации, интересны широкому кругу читателей, включая дипломатов и китаистов, отметил Денисов."Премия дружбы" от китайского правительства была вручена 30 сентября в Доме народных собраний в Пекине. Российский специалист Медиакорпорации Китая Щепин был удостоен премии за выдающийся вклад в содействие гуманитарным обменам между Китаем и Россией.
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китай, андрей денисов, россия
12:26 06.10.2021
 

Российскому репортеру Медиакорпорации Китая вручили "Премию дружбы"

© AFP 2021 / Noel CelisДом народных собраний, Пекин
Дом народных собраний, Пекин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в КНР Андрей Денисов поздравил российского репортера Медиакорпорации Китая Константина Щепина с вручением "Премии дружбы" от китайского правительства.
"Премия дружбы" – высокая государственная награда КНР, вручаемая иностранным специалистам, внесшим выдающийся вклад в продвижение обменов и сотрудничества между Китаем и зарубежными странами.
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"Столь высокое поощрение свидетельствует о том, что руководство КНР по достоинству оценило Вашу работу как журналиста, который долгие годы освещает происходящие в стране события на блестящем профессиональном уровне, оперативно и добросовестно информирует русскоязычную аудиторию Медиакорпорации Китая обо всех значимых сюжетах, в том числе на российско-китайском направлении", - говорится в поздравительном письме.
Подготовленные Щепиным новостные материалы неизменно отличаются достоверностью, актуальностью и глубоким пониманием ситуации, интересны широкому кругу читателей, включая дипломатов и китаистов, отметил Денисов.
"Премия дружбы" от китайского правительства была вручена 30 сентября в Доме народных собраний в Пекине. Российский специалист Медиакорпорации Китая Щепин был удостоен премии за выдающийся вклад в содействие гуманитарным обменам между Китаем и Россией.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайАндрей ДенисовРоссия
 
 
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