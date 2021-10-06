https://ria.ru/20211006/musor-1753321422.html

Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора

Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора - РИА Новости, 06.10.2021

Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора

Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:27

2021-10-06T13:27

2021-10-06T13:27

тверская область

тверская область

игорь руденя

жкх

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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Работа по созданию в Тверской области комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта "Экология"."Реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства в сентябре 2021 года.Реализация проекта в регионе включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора. В регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.

https://ria.ru/20210914/natsproekt-1750072671.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя, жкх