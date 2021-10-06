Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора
ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Работа по созданию в Тверской области комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта "Экология".
"Реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства в сентябре 2021 года.
Реализация проекта в регионе включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора. В регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.
"Сейчас в Тверской области идет работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. В 2021 году для муниципальных образований уже закуплено 3,5 тысячи новых контейнеров. Выделенные из федерального бюджета средства позволят активней внедрять раздельный сбор отходов в муниципалитетах Верхневолжья", - отметили в пресс-службе.