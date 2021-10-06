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Тверская область
https://ria.ru/20211006/musor-1753321422.html
Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора
Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора - РИА Новости, 06.10.2021
Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора
Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:27
2021-10-06T13:27
тверская область
тверская область
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Работа по созданию в Тверской области комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта "Экология"."Реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства в сентябре 2021 года.Реализация проекта в регионе включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора. В регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.
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тверская область, игорь руденя, жкх
13:27 06.10.2021
 

Тверской области выделено 66 млн рублей на раздельный сбор мусора

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. Тверской области из федерального бюджета выделено 66,3 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Работа по созданию в Тверской области комплексной системы обращения с ТКО ведется в рамках национального проекта "Экология".
"Реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", – отметил губернатор региона Игорь Руденя на одном из заседаний регионального правительства в сентябре 2021 года.
Реализация проекта в регионе включает создание экотехнопарка, комплексов сортировки и мусороперегрузочных станций, развитие системы раздельного сбора мусора. В регионе укрепляется законодательная база в сфере обращения с ТКО. По инициативе губернатора в Тверской области принят закон, запрещающий ввоз мусора на территорию Верхневолжья.
"Сейчас в Тверской области идет работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. В 2021 году для муниципальных образований уже закуплено 3,5 тысячи новых контейнеров. Выделенные из федерального бюджета средства позволят активней внедрять раздельный сбор отходов в муниципалитетах Верхневолжья", - отметили в пресс-службе.
Руденя: нацпроект Экология для Верхневолжья имеет принципиальное значение - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 19:53Тверская область
Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЖКХ
 
 
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