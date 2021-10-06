https://ria.ru/20211006/mozheyko-1753287490.html

Защита Можейко подала жалобу из-за его содержания под стражей

Защита Можейко подала жалобу из-за его содержания под стражей - РИА Новости, 06.10.2021

Защита Можейко подала жалобу из-за его содержания под стражей

Защита корреспондента "КП в Беларуси" Геннадия Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила один из адвокатов... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:28

2021-10-06T10:28

2021-10-06T10:33

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Защита корреспондента "КП в Беларуси" Геннадия Можейко подала жалобу на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила один из адвокатов журналиста.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753034347.html

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