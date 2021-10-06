https://ria.ru/20211006/moskalkova-1753431152.html

ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками

ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками - РИА Новости, 06.10.2021

ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:34

2021-10-06T22:34

2021-10-06T22:34

происшествия

саратовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

татьяна москалькова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области после видео с пытками осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале Gulagu.net, на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области."Да, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области после видео, где пытали осужденных", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211006/pytki-1753370424.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, россия