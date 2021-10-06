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ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками - РИА Новости, 06.10.2021
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:34
2021-10-06T22:34
происшествия
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области после видео с пытками осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале Gulagu.net, на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области."Да, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области после видео, где пытали осужденных", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, россия
22:34 06.10.2021
 
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками

Москалькова: ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области после видео с пытками осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале Gulagu.net, на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
"Да, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области после видео, где пытали осужденных", - сказал собеседник агентства.
Следственные действия по делу об издевательствах над осужденными в Саратовской области
Вчера, 17:04
Работу следователей по делам о пытках заключенных в Саратове сняли на видео
 
ПроисшествияСаратовская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Татьяна МоскальковаРоссия
 
 
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