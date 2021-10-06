https://ria.ru/20211006/moskalkova-1753431152.html
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками - РИА Новости, 06.10.2021
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T22:34
2021-10-06T22:34
2021-10-06T22:34
происшествия
саратовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН РФ по Саратовской области после видео с пытками осужденных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале Gulagu.net, на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области."Да, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области после видео, где пытали осужденных", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211006/pytki-1753370424.html
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происшествия, саратовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), татьяна москалькова, россия
ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками
Москалькова: ФСИН проверит тюремную больницу в Саратовской области после видео с пытками