https://ria.ru/20211006/mosgorduma-1753297263.html
Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме
Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме - РИА Новости, 06.10.2021
Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме
Мосгордума приняла протокольное решение о проведении последующих заседаний в дистанционной форме, соответствующее решение принято на заседании в среду. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:25
2021-10-06T11:25
2021-10-06T11:25
распространение коронавируса
политика
москва
московская городская дума
алексей шапошников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154986/17/1549861764_0:0:3242:1824_1920x0_80_0_0_0909566c60a18f0f1ca65182939be2e8.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгордума приняла протокольное решение о проведении последующих заседаний в дистанционной форме, соответствующее решение принято на заседании в среду.Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, протокольным решением предлагается в дальнейшем проводить заседания Московской городской думы в дистанционной форме. Заседания профильных комиссий, собрания фракции, постоянного депутатского объединения, совместные собрания фракций и постоянного депутатского объединения также предлагается проводить в формате видеоконференций."За 21, против 14, воздержавшихся нет", - сказал Шапошников по итогам голосования.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154986/17/1549861764_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93a709d7edf14ff064c4d1f028d0fbb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская городская дума, алексей шапошников
Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме
Мосгордума приняла решение о проведении последующих заседаний в дистанционном режиме