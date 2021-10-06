https://ria.ru/20211006/mosgorduma-1753297263.html

Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме

Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме - РИА Новости, 06.10.2021

Мосгордума будет проводить заседания в дистанционном режиме

Мосгордума приняла протокольное решение о проведении последующих заседаний в дистанционной форме, соответствующее решение принято на заседании в среду. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:25

2021-10-06T11:25

2021-10-06T11:25

распространение коронавируса

политика

москва

московская городская дума

алексей шапошников

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгордума приняла протокольное решение о проведении последующих заседаний в дистанционной форме, соответствующее решение принято на заседании в среду.Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, протокольным решением предлагается в дальнейшем проводить заседания Московской городской думы в дистанционной форме. Заседания профильных комиссий, собрания фракции, постоянного депутатского объединения, совместные собрания фракций и постоянного депутатского объединения также предлагается проводить в формате видеоконференций."За 21, против 14, воздержавшихся нет", - сказал Шапошников по итогам голосования.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, московская городская дума, алексей шапошников