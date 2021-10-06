https://ria.ru/20211006/misis-1753346051.html

Российский ученый прокомментировал работы нобелевских лауреатов по химии

Российский ученый прокомментировал работы нобелевских лауреатов по химии - РИА Новости, 06.10.2021

Российский ученый прокомментировал работы нобелевских лауреатов по химии

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан "подсмотрели" у природы, как в ней синтезируются молекулы, и использовали это... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:27

2021-10-06T15:27

2021-10-06T15:27

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германия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лауреаты Нобелевской премии по химии 2021 года Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан "подсмотрели" у природы, как в ней синтезируются молекулы, и использовали это знание для создания революционных методов создания новых веществ, в том числе тех, которые лежат в основе передовых лекарств, но такие природоподобные технологии надо активно развивать и дальше, заявил РИА Новости заведующий лабораторией катализа и переработки углеводородов НИТУ "МИСиС" (Москва) Александр Громов.Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук в среду объявил, что премии удостоены Лист, работающий в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия), и Макмиллан из Принстонского Университета (США). Эти ученые отмечены высокой наградой за развитие методов так называемого асимметричного органокатализа - нового точного инструмента для экологически чистого и точного "конструирования" молекул."Я считаю, что эта премия заслуженная. Эти ученые научились, пусть и частично, повторять живую природу. А ведь это очень непросто - в лабораторных стенах воспроизвести процессы, протекающие в живой природе", - отметил Громов.Практически все процессы синтеза молекул в живых организмах идут с помощью катализаторов - ферментов, и на протяжении многих лет разные исследователи пытались повторить их работу в искусственных условиях, добавил собеседник агентства.Ученый особо выделил значение работ Листа и Макмиллана для развития фармацевтики."Речь идет о прорывном подходе к решению проблемы оптической изомерии", - пояснил Громов. Органические молекулы, одинаковые по химическому составу, но по своей пространственной структуре являющиеся зеркальным отражением друг друга, называются оптическими изомерами (стереоизмерами). Молекулы в живых клетках существуют в виде какого-либо одного стереоизомера, и его пространственный "антипод" имеет совсем иную биологическую активность. Наличие разных стереоизомеров в составе лекарств может значительно снижать их эффективность."Но сейчас, благодаря работам нынешних лауреатов, наметился скачок в создании лекарств нового поколения. Этой Нобелевской премией отмечено начало революции в медицине", - подчеркнул ученый.Но многое из того, что "умеет" природа, другим ученым еще только предстоит повторить, отметил Громов."Классический пример - синтез аммиака. В химической промышленности используется разработанный еще до Первой мировой войны процесс Габера-Боша, идущий в больших колоннах, при очень высоких температурах, громадных давлениях, а выход аммиака в нем получается процентов 17", - сказал собеседник агентства."А у бобовых растений есть так называемые клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из атмосферы, и затем очень эффективно преобразуют его в аммиак, который нужен для роста растений. Процесс этот происходит при практически комнатных температурах и атмосферном давлении", - добавил Громов."Так что надо учиться у матушки-природы, осваивать природоподобные технологии. Как говорилось в свое время – "за работу, товарищи", - отметил он.

https://ria.ru/20211006/premiya-1753315011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/1753324326.html

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сша, германия, москва, мисис, принстонский университет, нобелевская премия, навигатор абитуриента, университетская наука