Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/minsk-1753311922.html
В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске
В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске - РИА Новости, 06.10.2021
В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске
"Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:38
2021-10-06T13:01
белоруссия
минск
в мире
москва
дмитрий песков
владимир сунгоркин
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636909_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fffd0bf72dd1795bfb2554aecbb4c20c.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, в данном случае, мы видим, что по всей видимости единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - ответил на вопрос журналистов Песков по поводу закрытия филиала "Комсомольской правды": услышала ли белорусская сторона президента или можно сказать, что диалог не налажен."Не хочу комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это белорусское СМИ, и, конечно, это не должно быть с нашим комментарием - действие белорусский властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем это делать и сейчас. Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеется, действия в отношении журналиста КП не связаны с его журналистской работой", - ответил Песков на вопрос о том, как он оценивает, насколько белорусская сторона слышит то, что просит делать ее ближайший союзник - РФ.Песков также при общении со СМИ пожелал журналистам "Комсомольской правды" успехов в работе."Мы в свою очередь желаем вам успехов в обеспечении работой и в проявлении заботы о ваших журналистах", - сказал он после реплики журналиста КП, поблагодарившего пресс-секретаря президента за оценку работы издания.Все законные права российских СМИ в Белоруссии должны быть обеспечены, Москва в постоянном диалоге с Минском, продолжит доводить свою позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, услышала ли белорусская сторона российскую позицию по закрытию филиала "Комсомольской правды" или можно сказать что диалог не налажен."Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной и будем продолжать этот диалог и доводить нашу позицию", - ответил он на вопрос о том, будет ли предпринимать какие-то действия российская сторона.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211006/mozheyko-1753287490.html
https://ria.ru/20211004/sroki-1753046939.html
https://ria.ru/20211004/szhr-1753058400.html
белоруссия
минск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636909_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_95ac44fb713cc849a23a69a3270944af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, минск, в мире, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия
12:38 06.10.2021 (обновлено: 13:01 06.10.2021)
 
В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске

Песков: "КП" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в данном случае, мы видим, что по всей видимости единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - ответил на вопрос журналистов Песков по поводу закрытия филиала "Комсомольской правды": услышала ли белорусская сторона президента или можно сказать, что диалог не налажен.
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 10:28
Защита Можейко подала жалобу из-за его содержания под стражей
"Не хочу комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это белорусское СМИ, и, конечно, это не должно быть с нашим комментарием - действие белорусский властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем это делать и сейчас. Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеется, действия в отношении журналиста КП не связаны с его журналистской работой", - ответил Песков на вопрос о том, как он оценивает, насколько белорусская сторона слышит то, что просит делать ее ближайший союзник - РФ.
Песков также при общении со СМИ пожелал журналистам "Комсомольской правды" успехов в работе.
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 17:41
Адвокат Можейко назвал сроки, когда журналисту должны предъявить обвинение
"Мы в свою очередь желаем вам успехов в обеспечении работой и в проявлении заботы о ваших журналистах", - сказал он после реплики журналиста КП, поблагодарившего пресс-секретаря президента за оценку работы издания.
Все законные права российских СМИ в Белоруссии должны быть обеспечены, Москва в постоянном диалоге с Минском, продолжит доводить свою позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, услышала ли белорусская сторона российскую позицию по закрытию филиала "Комсомольской правды" или можно сказать что диалог не налажен.
"Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной и будем продолжать этот диалог и доводить нашу позицию", - ответил он на вопрос о том, будет ли предпринимать какие-то действия российская сторона.
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 18:28
СЖР предложил юридическую помощь Можейко
 
БелоруссияМинскВ миреМоскваДмитрий ПесковВладимир СунгоркинМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния