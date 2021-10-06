https://ria.ru/20211006/minsk-1753311922.html

В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске

В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске - РИА Новости, 06.10.2021

В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске

"Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:38

2021-10-06T12:38

2021-10-06T13:01

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, в данном случае, мы видим, что по всей видимости единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Белоруссии. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - ответил на вопрос журналистов Песков по поводу закрытия филиала "Комсомольской правды": услышала ли белорусская сторона президента или можно сказать, что диалог не налажен."Не хочу комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это белорусское СМИ, и, конечно, это не должно быть с нашим комментарием - действие белорусский властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем это делать и сейчас. Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеется, действия в отношении журналиста КП не связаны с его журналистской работой", - ответил Песков на вопрос о том, как он оценивает, насколько белорусская сторона слышит то, что просит делать ее ближайший союзник - РФ.Песков также при общении со СМИ пожелал журналистам "Комсомольской правды" успехов в работе."Мы в свою очередь желаем вам успехов в обеспечении работой и в проявлении заботы о ваших журналистах", - сказал он после реплики журналиста КП, поблагодарившего пресс-секретаря президента за оценку работы издания.Все законные права российских СМИ в Белоруссии должны быть обеспечены, Москва в постоянном диалоге с Минском, продолжит доводить свою позицию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, услышала ли белорусская сторона российскую позицию по закрытию филиала "Комсомольской правды" или можно сказать что диалог не налажен."Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной и будем продолжать этот диалог и доводить нашу позицию", - ответил он на вопрос о том, будет ли предпринимать какие-то действия российская сторона.Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211006/mozheyko-1753287490.html

https://ria.ru/20211004/sroki-1753046939.html

https://ria.ru/20211004/szhr-1753058400.html

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белоруссия, минск, в мире, москва, дмитрий песков, владимир сунгоркин, мария захарова, россия