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Религия
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Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев
Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев - РИА Новости, 06.10.2021
Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев
Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:39
2021-10-06T18:13
религия
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киев
холокост
восточная европа
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с нацизмом. По его словам, министр заявил, что в Бабьем Яру лежат жертвы двух тоталитарных режимов.Видео выступления Ткаченко он не публикует. Сам глава Минкульта также пока не комментировал обвинения в свой адрес.Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек.
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в мире, киев, холокост, восточная европа, эдуард долинский, facebook
17:39 06.10.2021 (обновлено: 18:13 06.10.2021)
 

Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев

© AP PhotoБабий Яр. 1944 год
Бабий Яр. 1944 год - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с нацизмом. По его словам, министр заявил, что в Бабьем Яру лежат жертвы двух тоталитарных режимов.
"Ничего более неудачного и разочаровывающего невозможно было услышать. И дело не в том, какой режим хуже. Дело в том, что такое заявление в отношении жертв Бабьего Яра — это фальсификация истории и отрицание холокоста", — написал он в Facebook.
Видео выступления Ткаченко он не публикует. Сам глава Минкульта также пока не комментировал обвинения в свой адрес.
Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек.
Церемония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 16:18
На Украине увидели риск повторения трагедии Бабьего Яра
 
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