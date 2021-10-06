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Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев
Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев - РИА Новости, 06.10.2021
Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев
Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:39
2021-10-06T17:39
2021-10-06T18:13
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с нацизмом. По его словам, министр заявил, что в Бабьем Яру лежат жертвы двух тоталитарных режимов.Видео выступления Ткаченко он не публикует. Сам глава Минкульта также пока не комментировал обвинения в свой адрес.Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек.
https://ria.ru/20210929/tragediya-1752343253.html
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