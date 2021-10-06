https://ria.ru/20211006/ministr-1753380319.html

Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев

Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев - РИА Новости, 06.10.2021

Слова министра культуры Украины о жертвах Бабьего Яра возмутили евреев

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:39

2021-10-06T17:39

2021-10-06T18:13

религия

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киев

холокост

восточная европа

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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский обвинил главу Минкульта Александра Ткаченко в предательстве памяти миллионов жителей страны, боровшихся с нацизмом. По его словам, министр заявил, что в Бабьем Яру лежат жертвы двух тоталитарных режимов.Видео выступления Ткаченко он не публикует. Сам глава Минкульта также пока не комментировал обвинения в свой адрес.Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы и их местные пособники проводили в урочище Бабий Яр на окраине Киева массовые казни — главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных. По разным подсчетам, за два года там погибли от ста до двухсот тысяч человек.

https://ria.ru/20210929/tragediya-1752343253.html

киев

восточная европа

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в мире, киев, холокост, восточная европа, эдуард долинский, facebook