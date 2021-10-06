Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу
Белорусские пограничники обвинили польских силовиков в попытке вытеснить мигрантов
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Польские силовики доставили несколько групп нелегальных мигрантов на линию белорусско-польского участка, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете (ГПК).
"Польской стороной предпринята попытка одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев. Их высадили с военного транспорта прямо на линию польско-белорусской границы. Польские силовики, увидев белорусский пограничный наряд, осознали безвыходность ситуации и отказались от своих незаконных действий. Они забрали мигрантов обратно, но не всех. Причины оставления нескольких беженцев на линии границы остались неизвестными", - говорится в сообщении белорусского ГПК.
По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа. Факты незаконных действий польской стороны неоднократно фиксировались на видео. По последним сведениям белорусской погранслужбы, в стихийно образовавшихся лагерях на линии белорусско-польской границы скопилась группа из 32 граждан Афганистана, в том числе женщины и дети.
"Беженцы вот уже два месяца вынуждены жить под открытым небом, несмотря на призывы о помощи международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнули в ГПК Белоруссии.
Во вторник власти Польши решили отправить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские дипломаты направили белорусской стороне ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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