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Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу
Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу - РИА Новости, 06.10.2021
Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу
Польские силовики доставили несколько групп нелегальных мигрантов на линию белорусско-польского участка, сообщили в белорусском Государственном пограничном... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:59
2021-10-06T16:59
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
евросоюз
александр лукашенко
марчин пшидач
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Польские силовики доставили несколько групп нелегальных мигрантов на линию белорусско-польского участка, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете (ГПК)."Польской стороной предпринята попытка одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев. Их высадили с военного транспорта прямо на линию польско-белорусской границы. Польские силовики, увидев белорусский пограничный наряд, осознали безвыходность ситуации и отказались от своих незаконных действий. Они забрали мигрантов обратно, но не всех. Причины оставления нескольких беженцев на линии границы остались неизвестными", - говорится в сообщении белорусского ГПК.По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа. Факты незаконных действий польской стороны неоднократно фиксировались на видео. По последним сведениям белорусской погранслужбы, в стихийно образовавшихся лагерях на линии белорусско-польской границы скопилась группа из 32 граждан Афганистана, в том числе женщины и дети."Беженцы вот уже два месяца вынуждены жить под открытым небом, несмотря на призывы о помощи международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнули в ГПК Белоруссии.Во вторник власти Польши решили отправить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские дипломаты направили белорусской стороне ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211006/polsha-1753298490.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко, марчин пшидач
16:59 06.10.2021
 
Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу

Белорусские пограничники обвинили польских силовиков в попытке вытеснить мигрантов

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Польские силовики доставили несколько групп нелегальных мигрантов на линию белорусско-польского участка, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете (ГПК).
"Польской стороной предпринята попытка одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев. Их высадили с военного транспорта прямо на линию польско-белорусской границы. Польские силовики, увидев белорусский пограничный наряд, осознали безвыходность ситуации и отказались от своих незаконных действий. Они забрали мигрантов обратно, но не всех. Причины оставления нескольких беженцев на линии границы остались неизвестными", - говорится в сообщении белорусского ГПК.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 11:30
В белорусском МИД раскритиковали решение Польши направить помощь мигрантам
По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа. Факты незаконных действий польской стороны неоднократно фиксировались на видео. По последним сведениям белорусской погранслужбы, в стихийно образовавшихся лагерях на линии белорусско-польской границы скопилась группа из 32 граждан Афганистана, в том числе женщины и дети.
"Беженцы вот уже два месяца вынуждены жить под открытым небом, несмотря на призывы о помощи международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнули в ГПК Белоруссии.
Во вторник власти Польши решили отправить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские дипломаты направили белорусской стороне ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 17:22
Польша обвинила Белоруссию в выдаче военной формы нелегальным мигрантам
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоМарчин Пшидач
 
 
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