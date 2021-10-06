https://ria.ru/20211006/migranty-1753369637.html

Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу

Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу - РИА Новости, 06.10.2021

Белоруссия обвинила Польшу в попытке вытеснить мигрантов на границу

Польские силовики доставили несколько групп нелегальных мигрантов на линию белорусско-польского участка, сообщили в белорусском Государственном пограничном... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:59

2021-10-06T16:59

2021-10-06T16:59

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белоруссия

минск

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евросоюз

александр лукашенко

марчин пшидач

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Польские силовики доставили несколько групп нелегальных мигрантов на линию белорусско-польского участка, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете (ГПК)."Польской стороной предпринята попытка одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев. Их высадили с военного транспорта прямо на линию польско-белорусской границы. Польские силовики, увидев белорусский пограничный наряд, осознали безвыходность ситуации и отказались от своих незаконных действий. Они забрали мигрантов обратно, но не всех. Причины оставления нескольких беженцев на линии границы остались неизвестными", - говорится в сообщении белорусского ГПК.По данным белорусского Госпогранкомитета, подобная практика отмечается с начала августа. Факты незаконных действий польской стороны неоднократно фиксировались на видео. По последним сведениям белорусской погранслужбы, в стихийно образовавшихся лагерях на линии белорусско-польской границы скопилась группа из 32 граждан Афганистана, в том числе женщины и дети."Беженцы вот уже два месяца вынуждены жить под открытым небом, несмотря на призывы о помощи международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека", - подчеркнули в ГПК Белоруссии.Во вторник власти Польши решили отправить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские дипломаты направили белорусской стороне ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211006/polsha-1753298490.html

https://ria.ru/20210929/migranty-1752358588.html

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минск

латвия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, евросоюз, александр лукашенко, марчин пшидач