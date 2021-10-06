https://ria.ru/20211006/metro-1753384522.html

Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро

Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро - РИА Новости, 06.10.2021

Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро

Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:59

2021-10-06T17:59

2021-10-06T18:06

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале."Заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об избиении мужчины в московском метро", - говорится в сообщении.Отмечается, что 26-летний обвиняемый арестован до 5 декабря 2021 года.Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин сообщил о задержании троих подозреваемых в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро, возбуждено дело о хулиганстве.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия