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Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро
Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро - РИА Новости, 06.10.2021
Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро
Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:59
2021-10-06T17:59
2021-10-06T18:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале."Заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об избиении мужчины в московском метро", - говорится в сообщении.Отмечается, что 26-летний обвиняемый арестован до 5 декабря 2021 года.Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин сообщил о задержании троих подозреваемых в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро, возбуждено дело о хулиганстве.
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происшествия, москва, россия
17:59 06.10.2021 (обновлено: 18:06 06.10.2021)
Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро
Суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро