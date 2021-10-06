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С начала года на разрезе Ерковецкий добыты полтора миллиона тонн угля
С начала года на разрезе Ерковецкий добыты полтора миллиона тонн угля - РИА Новости, 06.10.2021
С начала года на разрезе Ерковецкий добыты полтора миллиона тонн угля
За 9 месяцев текущего года на разрезе Ерковецкий в Амурской области добыты 1,5 миллиона тонн угля, сообщает компания "Русский Уголь". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:00
2021-10-06T17:00
новости компаний - экономика
русский уголь
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. За 9 месяцев текущего года на разрезе Ерковецкий в Амурской области добыты 1,5 миллиона тонн угля, сообщает компания "Русский Уголь".Всего на предприятиях "Амуругля" (актив компании "Русский Уголь" в Приамурье) с начала года добыты 2,25 миллиона тонн бурого энергетического угля марки "2Б". Добытое на разрезах Приамурья твердое топливо идет на обеспечение энергобезопасности Дальнего Востока РФ. Оно отгружается сектору большой энергетики – ТЭЦ и ГРЭС региона, а также поставляется на нужды ЖКХ.В ближайшем будущем на разрезе Ерковецкий будет добыта 45-миллионная тонна угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию в 1991 году.Пресс-служба отмечает, что за последние десять лет годовая производственная мощность разреза Ерковецкий выросла с 1,7 миллиона тонн до 2,2 миллиона тонн с перспективой дальнейшего роста до 2,5 миллиона тонн топлива.Лицензионные запасы разреза составляют около 500 миллионов тонн энергетического угля, что позволяет эксплуатировать разрез более 180 лет. Ресурсы всего Ерковецкого буроугольного месторождения составляют около 3 миллиардов тонн, что дает возможность значительного увеличения производственной мощности угледобывающего предприятия в перспективе.Уголь в Амурской области добывают открытым способом, при помощи бестранспортной системы разработки.Добыча твердого топлива в Приамурье также ведется на разрезе Северо-Восточный, отрабатывающем запасы Райчихинского буроугольного месторождения.
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новости компаний - экономика, русский уголь, россия
17:00 06.10.2021
 

С начала года на разрезе Ерковецкий добыты полтора миллиона тонн угля

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМесторождение "Ерковецкий" в Амурской области
Месторождение Ерковецкий в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. За 9 месяцев текущего года на разрезе Ерковецкий в Амурской области добыты 1,5 миллиона тонн угля, сообщает компания "Русский Уголь".
Всего на предприятиях "Амуругля" (актив компании "Русский Уголь" в Приамурье) с начала года добыты 2,25 миллиона тонн бурого энергетического угля марки "2Б". Добытое на разрезах Приамурья твердое топливо идет на обеспечение энергобезопасности Дальнего Востока РФ. Оно отгружается сектору большой энергетики – ТЭЦ и ГРЭС региона, а также поставляется на нужды ЖКХ.
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"Русский уголь" в 2020 году поставил 5,2 млн тонн угля для электростанций
В ближайшем будущем на разрезе Ерковецкий будет добыта 45-миллионная тонна угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию в 1991 году.
Пресс-служба отмечает, что за последние десять лет годовая производственная мощность разреза Ерковецкий выросла с 1,7 миллиона тонн до 2,2 миллиона тонн с перспективой дальнейшего роста до 2,5 миллиона тонн топлива.
Лицензионные запасы разреза составляют около 500 миллионов тонн энергетического угля, что позволяет эксплуатировать разрез более 180 лет. Ресурсы всего Ерковецкого буроугольного месторождения составляют около 3 миллиардов тонн, что дает возможность значительного увеличения производственной мощности угледобывающего предприятия в перспективе.
Уголь в Амурской области добывают открытым способом, при помощи бестранспортной системы разработки.
Добыча твердого топлива в Приамурье также ведется на разрезе Северо-Восточный, отрабатывающем запасы Райчихинского буроугольного месторождения.
 
Новости компаний - ЭкономикаРусский угольРоссия
 
 
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