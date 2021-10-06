https://ria.ru/20211006/medvezhonok-1753271673.html

WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок

WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок - РИА Новости, 06.10.2021

WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок

Оставшийся без мамы белый медвежонок, который выходит к селу Ванкарем на Чукотке, имеет возможность питаться останками моржей, ученые продолжают за ним... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T05:52

2021-10-06T05:52

2021-10-06T10:14

общество

международный союз охраны природы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

остров врангеля (россия)

чукотка

россия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102643/08/1026430812_0:246:2016:1379_1920x0_80_0_0_cfab21b811ee982ad2133e85c916c6f4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Оставшийся без мамы белый медвежонок, который выходит к селу Ванкарем на Чукотке, имеет возможность питаться останками моржей, ученые продолжают за ним наблюдать, чтобы понять, сможет ли он выжить сам, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.В понедельник WWF России сообщил, что в ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий белый медвежонок. По словам сотрудников фонда, детенышу около года, следов взрослой медведицы они не нашли. О медвежонке сообщили в Росприроднадзор. Глава городского округа Эгвекинот сообщил РИА Новости, что зверь выглядит здоровым и самостоятельным, пока отлавливать его не планируют. Он добавил, что местные жители не будут подкармливать зверя, но власти следят за ситуацией."Белому медвежонку из Ванкарема повезло в отличие от других медвежат, оставшихся без мамы. Он находится в том месте, где есть характерная для белых медведей пища: останки моржей. Это потенциально может помочь ему не только выжить сейчас, но и вырасти и стать взрослым самостоятельным медведем (такой случай был в Рыркарпие)", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас за медвежонком продолжают наблюдать сотрудники Росприроднадзора, ученые и экологи. Их главная задача - понять, сможет ли зверь выжить в дикой природе в таком возрасте, или же нет, и тогда его придется переместить в зоопарк.Фонд опубликовал фото медвежонка, который у села ест мясо моржа.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, уменьшение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.На Чукотке обитает крупнейшая в мире чукотско-аляскинская популяция белого медведя, а российский остров Врангеля считается его "родильным домом".

https://ria.ru/20211003/chukotka-1752870695.html

https://ria.ru/20201208/medvezhonok-1588131551.html

остров врангеля (россия)

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, международный союз охраны природы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), остров врангеля (россия), чукотка, россия, новости - туризм