05:52 06.10.2021 (обновлено: 10:14 06.10.2021)
WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок
Вышедший к селу на Чукотке белый медвежонок находит себе естественную пищу, сообщил WWF
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Оставшийся без мамы белый медвежонок, который выходит к селу Ванкарем на Чукотке, имеет возможность питаться останками моржей, ученые продолжают за ним наблюдать, чтобы понять, сможет ли он выжить сам, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
В понедельник WWF России сообщил, что в ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий белый медвежонок. По словам сотрудников фонда, детенышу около года, следов взрослой медведицы они не нашли. О медвежонке сообщили в Росприроднадзор. Глава городского округа Эгвекинот сообщил РИА Новости, что зверь выглядит здоровым и самостоятельным, пока отлавливать его не планируют. Он добавил, что местные жители не будут подкармливать зверя, но власти следят за ситуацией.
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"Белому медвежонку из Ванкарема повезло в отличие от других медвежат, оставшихся без мамы. Он находится в том месте, где есть характерная для белых медведей пища: останки моржей. Это потенциально может помочь ему не только выжить сейчас, но и вырасти и стать взрослым самостоятельным медведем (такой случай был в Рыркарпие)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас за медвежонком продолжают наблюдать сотрудники Росприроднадзора, ученые и экологи. Их главная задача - понять, сможет ли зверь выжить в дикой природе в таком возрасте, или же нет, и тогда его придется переместить в зоопарк.
Фонд опубликовал фото медвежонка, который у села ест мясо моржа.
Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, уменьшение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.
На Чукотке обитает крупнейшая в мире чукотско-аляскинская популяция белого медведя, а российский остров Врангеля считается его "родильным домом".
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