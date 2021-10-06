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Туризм
https://ria.ru/20211006/medvezhonok-1753271673.html
WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок
WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок - РИА Новости, 06.10.2021
WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок
Оставшийся без мамы белый медвежонок, который выходит к селу Ванкарем на Чукотке, имеет возможность питаться останками моржей, ученые продолжают за ним... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:52
2021-10-06T10:14
общество
международный союз охраны природы
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
остров врангеля (россия)
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Оставшийся без мамы белый медвежонок, который выходит к селу Ванкарем на Чукотке, имеет возможность питаться останками моржей, ученые продолжают за ним наблюдать, чтобы понять, сможет ли он выжить сам, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.В понедельник WWF России сообщил, что в ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий белый медвежонок. По словам сотрудников фонда, детенышу около года, следов взрослой медведицы они не нашли. О медвежонке сообщили в Росприроднадзор. Глава городского округа Эгвекинот сообщил РИА Новости, что зверь выглядит здоровым и самостоятельным, пока отлавливать его не планируют. Он добавил, что местные жители не будут подкармливать зверя, но власти следят за ситуацией."Белому медвежонку из Ванкарема повезло в отличие от других медвежат, оставшихся без мамы. Он находится в том месте, где есть характерная для белых медведей пища: останки моржей. Это потенциально может помочь ему не только выжить сейчас, но и вырасти и стать взрослым самостоятельным медведем (такой случай был в Рыркарпие)", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас за медвежонком продолжают наблюдать сотрудники Росприроднадзора, ученые и экологи. Их главная задача - понять, сможет ли зверь выжить в дикой природе в таком возрасте, или же нет, и тогда его придется переместить в зоопарк.Фонд опубликовал фото медвежонка, который у села ест мясо моржа.Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, уменьшение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.На Чукотке обитает крупнейшая в мире чукотско-аляскинская популяция белого медведя, а российский остров Врангеля считается его "родильным домом".
https://ria.ru/20211003/chukotka-1752870695.html
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общество, международный союз охраны природы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), остров врангеля (россия), чукотка, россия, новости - туризм
05:52 06.10.2021 (обновлено: 10:14 06.10.2021)
 
WWF рассказал, как себя чувствует вышедший к селу на Чукотке медвежонок

Вышедший к селу на Чукотке белый медвежонок находит себе естественную пищу, сообщил WWF

© РИА Новости / Б. Коробейников / Перейти в фотобанкМедвежонок
Медвежонок - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Б. Коробейников
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Оставшийся без мамы белый медвежонок, который выходит к селу Ванкарем на Чукотке, имеет возможность питаться останками моржей, ученые продолжают за ним наблюдать, чтобы понять, сможет ли он выжить сам, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
В понедельник WWF России сообщил, что в ночь на 3 октября у села Ванкарем на берегу Чукотского моря был замечен одинокий белый медвежонок. По словам сотрудников фонда, детенышу около года, следов взрослой медведицы они не нашли. О медвежонке сообщили в Росприроднадзор. Глава городского округа Эгвекинот сообщил РИА Новости, что зверь выглядит здоровым и самостоятельным, пока отлавливать его не планируют. Он добавил, что местные жители не будут подкармливать зверя, но власти следят за ситуацией.
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"Белому медвежонку из Ванкарема повезло в отличие от других медвежат, оставшихся без мамы. Он находится в том месте, где есть характерная для белых медведей пища: останки моржей. Это потенциально может помочь ему не только выжить сейчас, но и вырасти и стать взрослым самостоятельным медведем (такой случай был в Рыркарпие)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас за медвежонком продолжают наблюдать сотрудники Росприроднадзора, ученые и экологи. Их главная задача - понять, сможет ли зверь выжить в дикой природе в таком возрасте, или же нет, и тогда его придется переместить в зоопарк.
Фонд опубликовал фото медвежонка, который у села ест мясо моржа.
Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, уменьшение площади морских льдов в результате климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. Охота на белого медведя запрещена с 1957 года.
На Чукотке обитает крупнейшая в мире чукотско-аляскинская популяция белого медведя, а российский остров Врангеля считается его "родильным домом".
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