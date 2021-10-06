https://ria.ru/20211006/meditsina-1753292944.html

Онлайн-конференция гериатра Ольги Ткачевой о лечении COVID-19 у пожилых

Онлайн-конференция гериатра Ольги Ткачевой о лечении COVID-19 у пожилых - РИА Новости, 06.10.2021

Онлайн-конференция гериатра Ольги Ткачевой о лечении COVID-19 у пожилых

8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.

2021-10-06T10:52

2021-10-06T10:52

2021-10-06T10:52

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1753292944.jpg?1633506771

Задать вопросПо данным Роспотребнадзора, отмена ковид-ограничений для лиц старше 65 лет в некоторых регионах России спровоцировала рост заболеваемости среди пожилых людей.Как в этой ситуации обеспечить защиту людей старшего поколения? Какие новые рекомендации и способы лечения возрастных пациентов от COVID-19 появились за время пандемии? Каковы ограничения в лечении? Как заболевшие переносят заражение новыми штаммами коронавируса? Какие осложнения возникают у пожилых?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы