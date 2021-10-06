Онлайн-конференция гериатра Ольги Ткачевой о лечении COVID-19 у пожилых
8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольги ТКАЧЕВОЙ.
По данным Роспотребнадзора, отмена ковид-ограничений для лиц старше 65 лет в некоторых регионах России спровоцировала рост заболеваемости среди пожилых людей.
Как в этой ситуации обеспечить защиту людей старшего поколения? Какие новые рекомендации и способы лечения возрастных пациентов от COVID-19 появились за время пандемии? Каковы ограничения в лечении? Как заболевшие переносят заражение новыми штаммами коронавируса? Какие осложнения возникают у пожилых?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как в этой ситуации обеспечить защиту людей старшего поколения? Какие новые рекомендации и способы лечения возрастных пациентов от COVID-19 появились за время пандемии? Каковы ограничения в лечении? Как заболевшие переносят заражение новыми штаммами коронавируса? Какие осложнения возникают у пожилых?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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