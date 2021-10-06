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В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе
В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе - РИА Новости, 06.10.2021
В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе
Мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом, фото которого на территории школы вызвало резонанс в татарстанском Нижнекамске, не имел плохого умысла, его... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:22
2021-10-06T17:22
происшествия
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом, фото которого на территории школы вызвало резонанс в татарстанском Нижнекамске, не имел плохого умысла, его реквизит был ненастоящим, с родителями ребенка и им самим проведены беседы, сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин.В соцсетях Нижнекамска ранее появились кадры со школьником, одетым в камуфлированную одежду, в бронежилете с элементами противогаза на голове и автоматом в руках. Снимок вызвал беспокойство у жителей Нижнекамска. Оперативные службы сразу отреагировали на инцидент.Он отметил, что у мальчика "не было никакого плохого замысла, элементов подражания". "Он увлечен народными героями, спецназом… Тем более, весь его реквизит является ненастоящим", - заявил заместитель руководителя исполкома города по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности.По его словам, с родителями ребенка и женщиной, сделавшей фото, проведена профилактическая беседа. "Честно говоря, непонятно поведение некоторых взрослых людей, которые из ничего пытаются раздуть скандал", - подчеркнул чиновник, добавив, что с мальчиком также проведена серьезная беседа, ему предложено заниматься в одном из спортивных или дворовых клубов города в соответствии с интересами.
нижнекамск
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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан)
17:22 06.10.2021
 
В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе

Власти Нижнекамска: с мальчиком, пришедшим к школе с игрушечным автоматом, провели беседу

© Челнинские известияМальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе в Татарстане
Мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе в Татарстане
© Челнинские известия
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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом, фото которого на территории школы вызвало резонанс в татарстанском Нижнекамске, не имел плохого умысла, его реквизит был ненастоящим, с родителями ребенка и им самим проведены беседы, сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин.
В соцсетях Нижнекамска ранее появились кадры со школьником, одетым в камуфлированную одежду, в бронежилете с элементами противогаза на голове и автоматом в руках. Снимок вызвал беспокойство у жителей Нижнекамска. Оперативные службы сразу отреагировали на инцидент.
"Ребенок в данном костюме гулял по территории гимназии №22 с игрушечным автоматом в руках. В это время к нему подошла женщина, которая решила его сфотографировать в этой амуниции. Затем данное фото она выложила в интернет", - сказал Сафиуллин журналистам.
Он отметил, что у мальчика "не было никакого плохого замысла, элементов подражания". "Он увлечен народными героями, спецназом… Тем более, весь его реквизит является ненастоящим", - заявил заместитель руководителя исполкома города по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности.
По его словам, с родителями ребенка и женщиной, сделавшей фото, проведена профилактическая беседа. "Честно говоря, непонятно поведение некоторых взрослых людей, которые из ничего пытаются раздуть скандал", - подчеркнул чиновник, добавив, что с мальчиком также проведена серьезная беседа, ему предложено заниматься в одном из спортивных или дворовых клубов города в соответствии с интересами.
 
ПроисшествияНижнекамскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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