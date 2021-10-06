https://ria.ru/20211006/malchik-1753374948.html

В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе

В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе - РИА Новости, 06.10.2021

В Татарстане мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом пришел к школе

Мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом, фото которого на территории школы вызвало резонанс в татарстанском Нижнекамске, не имел плохого умысла, его... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:22

2021-10-06T17:22

2021-10-06T17:22

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Мальчик в камуфляже и с игрушечным автоматом, фото которого на территории школы вызвало резонанс в татарстанском Нижнекамске, не имел плохого умысла, его реквизит был ненастоящим, с родителями ребенка и им самим проведены беседы, сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин.В соцсетях Нижнекамска ранее появились кадры со школьником, одетым в камуфлированную одежду, в бронежилете с элементами противогаза на голове и автоматом в руках. Снимок вызвал беспокойство у жителей Нижнекамска. Оперативные службы сразу отреагировали на инцидент.Он отметил, что у мальчика "не было никакого плохого замысла, элементов подражания". "Он увлечен народными героями, спецназом… Тем более, весь его реквизит является ненастоящим", - заявил заместитель руководителя исполкома города по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности.По его словам, с родителями ребенка и женщиной, сделавшей фото, проведена профилактическая беседа. "Честно говоря, непонятно поведение некоторых взрослых людей, которые из ничего пытаются раздуть скандал", - подчеркнул чиновник, добавив, что с мальчиком также проведена серьезная беседа, ему предложено заниматься в одном из спортивных или дворовых клубов города в соответствии с интересами.

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан)