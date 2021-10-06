https://ria.ru/20211006/kurts-1753419791.html

Президент Австрии прокомментировал расследование в отношении Курца

Президент Австрии прокомментировал расследование в отношении Курца - РИА Новости, 06.10.2021

Президент Австрии прокомментировал расследование в отношении Курца

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на фоне подозрений прокуратуры в отношении канцлера Себастьяна Курца призвал дать возможность ведомству... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:53

2021-10-06T20:53

2021-10-06T20:53

в мире

австрия

австрийская народная партия

себастьян курц

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 6 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на фоне подозрений прокуратуры в отношении канцлера Себастьяна Курца призвал дать возможность ведомству сделать свою работу независимо, отметив, что речь пока идет только о расследовании.Ранее в среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведёт расследование в отношении Курца по делу о коррупции. Со стороны оппозиции уже прозвучали призывы об отставке канцлера. Сам Курц уже выразил уверенность, что выдвинутые подозрения не подтвердятся.Комментируя происходящее, Ван дер Беллен предложил положиться на основы правового государства, которое подразумевает разделение между законодательной, исполнительной и судебной властями."Работа прокуратуры состоит в том, чтобы расследовать подозрения, независимо от репутации человека, и определять, что является инкриминирующим и оправдывающим. На данный момент известно только то, что прокуратура проводит расследования", - говорится в заявлении Ван дер Беллена, опубликованном на официальном сайте федерального президента.Он подчеркнул, что каждый человек имеет право публично выражать свое мнение по касающимся его расследованиям, и, "конечно, можно объективно критиковать судебную систему".Ранее в среду прошли обыски в кабинетах доверенных лиц Курца в ведомстве федерального канцлера, в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер, а также в министерстве финансов. Согласно распространенному заявлению, прокуратура ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц. Следователи исходят из того, что в период с 2016 по 2018 годы министерство финансов использовало бюджетные средства "для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по изучению общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица".Как ранее сообщала газета Presse, речь идет о подозрении в подкупе газеты Österreich ради публикации опросов с положительными откликами о партии. Как утверждает газета, прокуратура ведет расследование по делу о взяточничестве и коррупции в отношении официального представителя Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна, советника Штефана Штайнера, а также бывшего министра по делам семьи и исследователя общественного мнения Софи Кармасин, исследователя общественного мнения Сабины Байншаб, медиагруппы Österreich.

https://ria.ru/20210827/kurts-1747186712.html

https://ria.ru/20210617/mir-1737430897.html

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в мире, австрия, австрийская народная партия, себастьян курц, александер ван дер беллен