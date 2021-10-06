https://ria.ru/20211006/krasnodar-1753387104.html
Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов
Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов - РИА Новости, 06.10.2021
Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов
Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:09
2021-10-06T18:09
2021-10-06T18:09
краснодарский край
экономика
краснодарский край
игорь галась
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg
КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%, сообщает администрация региона."Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%. В сравнении с январем-августом 2019 года экономика края не только вышла на допандемийный уровень, но и превысила его на 5,8%", - говорится в сообщении.Как уточнил замгубернатора Игорь Галась, высокие результаты показывают все отрасли. "Ускорилась динамика в промышленности – до 112%, сельском хозяйстве – до 108,6%, на транспорте – до 105,5%. Эти показатели выше средних по стране. Положительная динамика в строительстве – 101,7%. Все секторы потребительского рынка демонстрируют рост, причем не только к соответствующему периоду прошлого года, но и к уровню аналогичного периода 2019 года", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.По данным краевых властей, оборот розничной торговли вырос на 17,3% относительно января-августа 2020 года и на 13,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, оборот общественного питания – на 25% и 3% соответственно. Прирост объема платных услуг населению составил 24,9% и 13,3%."Мы фиксируем рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края по итогам августа на уровне 127,1%. Нам удается удерживать набранные темпы роста экономики. Благодаря выверенным действиям у нас есть возможность направить дополнительные расходы на решение социальных задач и снятие инфраструктурных ограничений", – уточнил вице-губернатор.Отмечается, что среднемесячная заработная плата в регионе достигла 39,7 тысячи рублей, ее номинальный рост к январю - августу прошлого года - 108,1 % и 101,2% в реальном выражении. Продолжается планомерное снижение уровня регистрируемой безработицы – с 4,9% в сентябре 2020 года до 0,8% в августе 2021 года, отмечают власти.
https://ria.ru/20210915/krasnodar-1750233410.html
https://ria.ru/20210913/kuban-1749905241.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83f7718b1b902d4686e74854a5c69140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, игорь галась, россия
Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов
Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110,6%
КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости.
Рост валового регионального продукта Краснодарского края
за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%, сообщает администрация региона.
"Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%. В сравнении с январем-августом 2019 года экономика края не только вышла на допандемийный уровень, но и превысила его на 5,8%", - говорится в сообщении.
Как уточнил замгубернатора Игорь Галась
, высокие результаты показывают все отрасли. "Ускорилась динамика в промышленности – до 112%, сельском хозяйстве – до 108,6%, на транспорте – до 105,5%. Эти показатели выше средних по стране. Положительная динамика в строительстве – 101,7%. Все секторы потребительского рынка демонстрируют рост, причем не только к соответствующему периоду прошлого года, но и к уровню аналогичного периода 2019 года", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.
По данным краевых властей, оборот розничной торговли вырос на 17,3% относительно января-августа 2020 года и на 13,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, оборот общественного питания – на 25% и 3% соответственно. Прирост объема платных услуг населению составил 24,9% и 13,3%.
"Мы фиксируем рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края по итогам августа на уровне 127,1%. Нам удается удерживать набранные темпы роста экономики. Благодаря выверенным действиям у нас есть возможность направить дополнительные расходы на решение социальных задач и снятие инфраструктурных ограничений", – уточнил вице-губернатор.
Отмечается, что среднемесячная заработная плата в регионе достигла 39,7 тысячи рублей, ее номинальный рост к январю - августу прошлого года - 108,1 % и 101,2% в реальном выражении. Продолжается планомерное снижение уровня регистрируемой безработицы – с 4,9% в сентябре 2020 года до 0,8% в августе 2021 года, отмечают власти.