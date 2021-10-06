https://ria.ru/20211006/krasnodar-1753387104.html

Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов

Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов - РИА Новости, 06.10.2021

Рост ВРП Кубани за 8 месяцев 2021 года составил 110 процентов

Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:09

2021-10-06T18:09

2021-10-06T18:09

краснодарский край

экономика

краснодарский край

игорь галась

россия

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КРАСНОДАР, 6 окт - РИА Новости. Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%, сообщает администрация региона."Рост валового регионального продукта Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года составил 110,6%. В сравнении с январем-августом 2019 года экономика края не только вышла на допандемийный уровень, но и превысила его на 5,8%", - говорится в сообщении.Как уточнил замгубернатора Игорь Галась, высокие результаты показывают все отрасли. "Ускорилась динамика в промышленности – до 112%, сельском хозяйстве – до 108,6%, на транспорте – до 105,5%. Эти показатели выше средних по стране. Положительная динамика в строительстве – 101,7%. Все секторы потребительского рынка демонстрируют рост, причем не только к соответствующему периоду прошлого года, но и к уровню аналогичного периода 2019 года", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора.По данным краевых властей, оборот розничной торговли вырос на 17,3% относительно января-августа 2020 года и на 13,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года, оборот общественного питания – на 25% и 3% соответственно. Прирост объема платных услуг населению составил 24,9% и 13,3%."Мы фиксируем рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края по итогам августа на уровне 127,1%. Нам удается удерживать набранные темпы роста экономики. Благодаря выверенным действиям у нас есть возможность направить дополнительные расходы на решение социальных задач и снятие инфраструктурных ограничений", – уточнил вице-губернатор.Отмечается, что среднемесячная заработная плата в регионе достигла 39,7 тысячи рублей, ее номинальный рост к январю - августу прошлого года - 108,1 % и 101,2% в реальном выражении. Продолжается планомерное снижение уровня регистрируемой безработицы – с 4,9% в сентябре 2020 года до 0,8% в августе 2021 года, отмечают власти.

https://ria.ru/20210915/krasnodar-1750233410.html

https://ria.ru/20210913/kuban-1749905241.html

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экономика, краснодарский край, игорь галась, россия