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В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом

В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом - РИА Новости, 06.10.2021

В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом

В Тверской области развёрнуто 2114 инфекционных коек для лечения пациентов, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:55

2021-10-06T14:55

2021-10-06T14:55

тверская область

вышний волочек

кимры

тверская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. В Тверской области развёрнуто 2114 инфекционных коек для лечения пациентов, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."В регионе в наличии все необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусом. На данный момент госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией развернуты в 14 медицинских учреждениях. В случае роста заболеваемости инфекционный коечный фонд будет увеличен", - отметили в пресс-службе.Госпитали созданы в Твери, Калининском районе, Удомле, Конаково, Нелидово, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах. Наибольшее количество коек развернуто в городской больнице N6 Твери – 640, а также в областной клинической больнице – 220 единиц.Жители Тверской области получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в центрах амбулаторной помощи. В октябре на обеспечение лекарствами заболевших граждан Тверской области из федерального бюджета было выделено 60,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210909/verkhnevolzhe-1749316459.html

вышний волочек

кимры

тверская область

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вышний волочек, кимры, тверская область, здоровье - общество, коронавирус в россии