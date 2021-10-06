В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. В Тверской области развёрнуто 2114 инфекционных коек для лечения пациентов, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"В регионе в наличии все необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусом. На данный момент госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией развернуты в 14 медицинских учреждениях. В случае роста заболеваемости инфекционный коечный фонд будет увеличен", - отметили в пресс-службе.
Госпитали созданы в Твери, Калининском районе, Удомле, Конаково, Нелидово, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах. Наибольшее количество коек развернуто в городской больнице N6 Твери – 640, а также в областной клинической больнице – 220 единиц.
"Тверская область в полном объеме обеспечена вакциной против коронавируса, остаток на утро 6 октября составляет 148 799 доз. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 402 тысячи человек, из них 140 тысяч – жители региона старше 60 лет", - отметили в пресс-службе.
Жители Тверской области получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в центрах амбулаторной помощи. В октябре на обеспечение лекарствами заболевших граждан Тверской области из федерального бюджета было выделено 60,2 миллиона рублей.