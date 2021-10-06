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Тверская область
https://ria.ru/20211006/koyki-1753337635.html
В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом
В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом - РИА Новости, 06.10.2021
В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом
В Тверской области развёрнуто 2114 инфекционных коек для лечения пациентов, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:55
2021-10-06T14:55
тверская область
вышний волочек
кимры
тверская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. В Тверской области развёрнуто 2114 инфекционных коек для лечения пациентов, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."В регионе в наличии все необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусом. На данный момент госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией развернуты в 14 медицинских учреждениях. В случае роста заболеваемости инфекционный коечный фонд будет увеличен", - отметили в пресс-службе.Госпитали созданы в Твери, Калининском районе, Удомле, Конаково, Нелидово, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах. Наибольшее количество коек развернуто в городской больнице N6 Твери – 640, а также в областной клинической больнице – 220 единиц.Жители Тверской области получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в центрах амбулаторной помощи. В октябре на обеспечение лекарствами заболевших граждан Тверской области из федерального бюджета было выделено 60,2 миллиона рублей.
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вышний волочек, кимры, тверская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:55 06.10.2021
 

В Верхневолжье развернуто свыше 2 тысяч коек для больных коронавирусом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ТВЕРЬ, 6 окт – РИА Новости. В Тверской области развёрнуто 2114 инфекционных коек для лечения пациентов, больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"В регионе в наличии все необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусом. На данный момент госпитали для лечения больных коронавирусной инфекцией развернуты в 14 медицинских учреждениях. В случае роста заболеваемости инфекционный коечный фонд будет увеличен", - отметили в пресс-службе.
Госпитали созданы в Твери, Калининском районе, Удомле, Конаково, Нелидово, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах. Наибольшее количество коек развернуто в городской больнице N6 Твери – 640, а также в областной клинической больнице – 220 единиц.
"Тверская область в полном объеме обеспечена вакциной против коронавируса, остаток на утро 6 октября составляет 148 799 доз. В регионе работают 55 пунктов вакцинации, куда можно обратиться и в будние дни, и в выходные. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 402 тысячи человек, из них 140 тысяч – жители региона старше 60 лет", - отметили в пресс-службе.
Жители Тверской области получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом и в центрах амбулаторной помощи. В октябре на обеспечение лекарствами заболевших граждан Тверской области из федерального бюджета было выделено 60,2 миллиона рублей.
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9 сентября, 11:42Тверская область
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Тверская областьВышний ВолочекКимрыТверская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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