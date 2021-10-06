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Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса
Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 06.10.2021
Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса
Верховный суд Башкирии 7 октября начнет рассмотрение административного дела по иску о признании недействительным указа главы региона Радия Хабирова об... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:51
2021-10-06T14:51
республика башкортостан
радий хабиров
коронавирус в россии
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УФА, 6 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии 7 октября начнет рассмотрение административного дела по иску о признании недействительным указа главы региона Радия Хабирова об ограничениях из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в объеденной пресс-службе судов республики.Как сообщалось, по указу главы региона с 29 июня требование об обязательном наличии справки о вакцинации, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР распространится на сферу общепита, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан". Указ был подписан 17 июня.По просьбе делового сообщества глава региона Радий Хабиров сначала перенес сроки введения ограничений на 5 июля, потом на 12 июля, после на 26 июля. Позже руководитель Башкирии заявил, что ограничительные меры не будут применяться.Первый коллективный иск о признании недействительным указа главы республики Башкортостан от 17 июня в Верховный суд региона поступал 7 июля и был возвращен заявителям 28 июля.В Верховном суде Башкирии РИА Новости рассказали, что второй коллективный иск с теми же требованиями поступил 4 августа."Судебное заседание по административному делу назначено на 7 октября 2021 года к 11.30 (9.30 мск)", - пояснили в суде.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753328377.html
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республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус в россии
14:51 06.10.2021
 
Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса

Верховный суд Башкирии рассмотрит дело по иску против ограничений из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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УФА, 6 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии 7 октября начнет рассмотрение административного дела по иску о признании недействительным указа главы региона Радия Хабирова об ограничениях из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в объеденной пресс-службе судов республики.
Как сообщалось, по указу главы региона с 29 июня требование об обязательном наличии справки о вакцинации, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР распространится на сферу общепита, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан". Указ был подписан 17 июня.
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По просьбе делового сообщества глава региона Радий Хабиров сначала перенес сроки введения ограничений на 5 июля, потом на 12 июля, после на 26 июля. Позже руководитель Башкирии заявил, что ограничительные меры не будут применяться.
Первый коллективный иск о признании недействительным указа главы республики Башкортостан от 17 июня в Верховный суд региона поступал 7 июля и был возвращен заявителям 28 июля.
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В Верховном суде Башкирии РИА Новости рассказали, что второй коллективный иск с теми же требованиями поступил 4 августа.
"Судебное заседание по административному делу назначено на 7 октября 2021 года к 11.30 (9.30 мск)", - пояснили в суде.
 
Республика БашкортостанРадий ХабировКоронавирус в России
 
 
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