https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753336183.html

Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса

Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса - РИА Новости, 06.10.2021

Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против ограничений из-за коронавируса

Верховный суд Башкирии 7 октября начнет рассмотрение административного дела по иску о признании недействительным указа главы региона Радия Хабирова об... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:51

2021-10-06T14:51

2021-10-06T14:51

республика башкортостан

радий хабиров

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_671ad4cdc2f9497bb631df758b349ec0.jpg

УФА, 6 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии 7 октября начнет рассмотрение административного дела по иску о признании недействительным указа главы региона Радия Хабирова об ограничениях из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в объеденной пресс-службе судов республики.Как сообщалось, по указу главы региона с 29 июня требование об обязательном наличии справки о вакцинации, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР распространится на сферу общепита, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан". Указ был подписан 17 июня.По просьбе делового сообщества глава региона Радий Хабиров сначала перенес сроки введения ограничений на 5 июля, потом на 12 июля, после на 26 июля. Позже руководитель Башкирии заявил, что ограничительные меры не будут применяться.Первый коллективный иск о признании недействительным указа главы республики Башкортостан от 17 июня в Верховный суд региона поступал 7 июля и был возвращен заявителям 28 июля.В Верховном суде Башкирии РИА Новости рассказали, что второй коллективный иск с теми же требованиями поступил 4 августа."Судебное заседание по административному делу назначено на 7 октября 2021 года к 11.30 (9.30 мск)", - пояснили в суде.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753328377.html

https://ria.ru/20211006/ptichiy_gripp-1753296845.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, радий хабиров, коронавирус в россии