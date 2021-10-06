https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753328377.html

Волгоградские власти анонсировали ограничения для непривитых людей

Волгоградские власти анонсировали ограничения для непривитых людей - РИА Новости, 06.10.2021

Волгоградские власти анонсировали ограничения для непривитых людей

Волгоградские власти собираются отправить на самоизоляцию непривитых от коронавируса пенсионеров, а также ограничить доступ к спортивным и оздоровительным... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:12

2021-10-06T14:12

2021-10-06T14:12

распространение коронавируса

общество

волгоградская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Волгоградские власти собираются отправить на самоизоляцию непривитых от коронавируса пенсионеров, а также ограничить доступ к спортивным и оздоровительным услугам людям, не прошедшим вакцинацию, сообщили журналистам в оперштабе региона.По информации ведомства, в Волгоградской области индекс заболеваемости коронавирусом в расчете на 100 тысяч жителей вырос за неделю с 13,9 до 14,7 человек. По данным оперштаба, в регионе на 6 октября зарегистрировано 94 239 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 363 – за последние сутки, скончались 2 920 человек. Отмечается, что в области развернуто более 7 тысяч инфекционных коек, свободны из них около 10%.По информации ведомства, в среду на заседании оперштаба были озвучены меры, которые должны предпринять региональные власти для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом."Предлагается с 12 октября текущего года установить режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих людей возрастной группы 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания, …с 18 октября 2021 года ограничить доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию", - сообщили в оперштабе.Также оперштабом рекомендовано с 18 октября предоставлять очные услуги МФЦ только привитым людям, тем, кто имеет актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболевшим менее полугода назад, остальные должны будут обращаться в МФЦ дистанционно. Кроме того, отметили в ведомстве, санатории и турбазы на территории региона будут доступны только прошедшим вакцинацию, имеющим отрицательный тест на коронавирус или недавно переболевшим.По данным оперштаба, в Волгоградской области на данный момент привито от коронавируса более 880 тысяч человек, что составляет 55% от плана.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753289734.html

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753260224.html

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общество, волгоградская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19