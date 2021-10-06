https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753320643.html
Жителям Оренбуржья рекомендовали не выезжать из региона из-за COVID-19
Жителям Оренбуржья рекомендовали не выезжать из региона из-за COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
Жителям Оренбуржья рекомендовали не выезжать из региона из-за COVID-19
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ужесточил ограничения из-за распространения коронавируса, рекомендовав жителям не покидать свои населенные пункты,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:22
2021-10-06T13:22
2021-10-06T13:58
распространение коронавируса
общество
оренбургская область
денис паслер
коронавирус в россии
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УФА, 6 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ужесточил ограничения из-за распространения коронавируса, рекомендовав жителям не покидать свои населенные пункты, сообщили в правительстве региона."В новой редакции указа (губернатора – ред.) жителям региона рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также от проведения дома семейных встреч с участием более чем 10 человек", - говорится в сообщении.Согласно документу, по 19 октября запрещена работа фудкортов, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок. Продолжат работу фудкорты, где готовят для доставки и на вынос, без посещения клиентами самих помещений. До 19 октября нельзя посещать детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в помещениях."Работодателям региона рекомендовано отменить командировки всех сотрудников за пределы области, за исключением неотложных. Образовательным организациям необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы региона, от визитов коллег из других регионов", - сообщает областное правительство.Кроме того, губернатор Денис Паслер поручил министерству цифрового развития и связи Оренбуржья проработать вопрос о внедрении на территории региона QR-кода, подтверждающего вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования, проведенного не более чем за 72 часа до посещения театров, концертных организаций, кинотеатров, организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе фитнес-центры (фитнес-клубы), тренажерные залы, бассейны, объекты общественного питания и другие места массового пребывания людей.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753290629.html
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общество, оренбургская область, денис паслер, коронавирус в россии, новости - туризм, туризм
13:22 06.10.2021 (обновлено: 13:58 06.10.2021)
Жителям Оренбуржья рекомендовали не выезжать из региона из-за COVID-19
Губернатор Оренбуржья Паслер рекомендовал жителям не выезжать из региона из-за COVID-19
УФА, 6 окт – РИА Новости.
Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер ужесточил ограничения из-за распространения коронавируса, рекомендовав жителям не покидать свои населенные пункты, сообщили в правительстве региона.
"В новой редакции указа (губернатора – ред.) жителям региона рекомендуют без важных причин не покидать свои населенные пункты и отказаться от посещения массовых мероприятий, а также от проведения дома семейных встреч с участием более чем 10 человек", - говорится в сообщении.
Согласно документу, по 19 октября запрещена работа фудкортов, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок. Продолжат работу фудкорты, где готовят для доставки и на вынос, без посещения клиентами самих помещений. До 19 октября нельзя посещать детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в помещениях.
"Работодателям региона рекомендовано отменить командировки всех сотрудников за пределы области, за исключением неотложных. Образовательным организациям необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы региона, от визитов коллег из других регионов", - сообщает областное правительство.
Кроме того, губернатор Денис Паслер поручил министерству цифрового развития и связи Оренбуржья проработать вопрос о внедрении на территории региона QR-кода, подтверждающего вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования, проведенного не более чем за 72 часа до посещения театров, концертных организаций, кинотеатров, организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе фитнес-центры (фитнес-клубы), тренажерные залы, бассейны, объекты общественного питания и другие места массового пребывания людей.