https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753300472.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Магаданской области, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:35

2021-10-06T11:35

2021-10-06T11:35

распространение коронавируса

общество

магаданская область

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752735062_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_25505d81cdb931f96dac4bc31135035b.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Магаданской области, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область - 0,13%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Республика Бурятия - 0,17%", - говорится в сообщении.

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии