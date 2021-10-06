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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Магаданской области, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:35
2021-10-06T11:35
2021-10-06T11:35
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Магаданской области, он составляет 0,13%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Магаданская область - 0,13%, 2. Республика Алтай - 0,14%, 3. Республика Бурятия - 0,17%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Магаданской области