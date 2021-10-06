https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299007.html
В России за сутки выявили 25 133 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 133 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.10.2021
В России за сутки выявили 25 133 случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 133 до 7 662 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:32
2021-10-06T11:32
2021-10-06T11:32
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 25 133 до 7 662 560, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 133 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2182 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 7 662 560 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753260224.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выявили 25 133 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 133 случая заражения коронавирусом