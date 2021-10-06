https://ria.ru/20211006/kody-1753316896.html

На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест

На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 06.10.2021

На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест

Власти Вологодской области со среды, 6 октября, вводят обязательное использование QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:08

2021-10-06T13:08

2021-10-06T13:09

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВОЛОГДА, 6 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды, 6 октября, вводят обязательное использование QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 при посещении медицинских учреждений, а с 9 октября - предприятий общепита, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, сообщил первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Антон Кольцов.В последние две недели в регионе ежедневно регистрируется более 250 заболевших. Пять областных моногоспиталей заполнены более, чем на 86 процентов."Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, рост заболеваемости и госпитализации, рост количества тяжелых больных на фоне низкого охвата населения вакцинацией диктует необходимость введения дополнительных ограничительных мер. Поэтому сегодня принимаем следующие решения: с 6 октября проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Исключения составят обязательные периодические и предварительные медицинские осмотры отдельных категорий работников, а также углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов", – сказал Кольцов.Он добавил, что QR-код сертификатов потребуется и при оказании плановой медицинской помощи в поликлиниках и стационарах. Исключения составят случаи вакцинации и оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология, "гематология", "онкология", "психиатрия".С 9 октября вводится требование предъявлять QR-код вакцинации или перенесенного COVID-19 и документа, удостоверяющего личность, при посещении предприятий общепита, кинотеатров и театров, концертных, физкультурных залов, бассейнов, любых мероприятий. Эти требования не распространяется на несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210921/monogospital-1751128502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии