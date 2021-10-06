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Вологодская область
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На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест
На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 06.10.2021
На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест
Власти Вологодской области со среды, 6 октября, вводят обязательное использование QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:08
2021-10-06T13:09
вологодская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВОЛОГДА, 6 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды, 6 октября, вводят обязательное использование QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 при посещении медицинских учреждений, а с 9 октября - предприятий общепита, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, сообщил первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Антон Кольцов.В последние две недели в регионе ежедневно регистрируется более 250 заболевших. Пять областных моногоспиталей заполнены более, чем на 86 процентов."Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, рост заболеваемости и госпитализации, рост количества тяжелых больных на фоне низкого охвата населения вакцинацией диктует необходимость введения дополнительных ограничительных мер. Поэтому сегодня принимаем следующие решения: с 6 октября проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Исключения составят обязательные периодические и предварительные медицинские осмотры отдельных категорий работников, а также углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов", – сказал Кольцов.Он добавил, что QR-код сертификатов потребуется и при оказании плановой медицинской помощи в поликлиниках и стационарах. Исключения составят случаи вакцинации и оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология, "гематология", "онкология", "психиатрия".С 9 октября вводится требование предъявлять QR-код вакцинации или перенесенного COVID-19 и документа, удостоверяющего личность, при посещении предприятий общепита, кинотеатров и театров, концертных, физкультурных залов, бассейнов, любых мероприятий. Эти требования не распространяется на несовершеннолетних.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
13:08 06.10.2021 (обновлено: 13:09 06.10.2021)
 

На Вологодчине вводят QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВОЛОГДА, 6 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области со среды, 6 октября, вводят обязательное использование QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 при посещении медицинских учреждений, а с 9 октября - предприятий общепита, культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, сообщил первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Антон Кольцов.
В последние две недели в регионе ежедневно регистрируется более 250 заболевших. Пять областных моногоспиталей заполнены более, чем на 86 процентов.
Моногоспиталь в Вологде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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"Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации, рост заболеваемости и госпитализации, рост количества тяжелых больных на фоне низкого охвата населения вакцинацией диктует необходимость введения дополнительных ограничительных мер. Поэтому сегодня принимаем следующие решения: с 6 октября проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Исключения составят обязательные периодические и предварительные медицинские осмотры отдельных категорий работников, а также углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов", – сказал Кольцов.
Он добавил, что QR-код сертификатов потребуется и при оказании плановой медицинской помощи в поликлиниках и стационарах. Исключения составят случаи вакцинации и оказания медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология, "гематология", "онкология", "психиатрия".
С 9 октября вводится требование предъявлять QR-код вакцинации или перенесенного COVID-19 и документа, удостоверяющего личность, при посещении предприятий общепита, кинотеатров и театров, концертных, физкультурных залов, бассейнов, любых мероприятий. Эти требования не распространяется на несовершеннолетних.
"Поручаю органам местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами и Роспотребнадзором обеспечить контроль за исполнением требований по предъявлению QR-кода при посещении гражданами вышеперечисленных организаций, оказывающих услуги населению", – сказал Кольцов.
 
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