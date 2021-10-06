14:05 06.10.2021 (обновлено: 14:40 06.10.2021)
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции
Зедер: немецкие либералы и "зеленые" отказались от коалиции с ХДС/ХСС
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Баварский премьер-министр Маркус Зедер, который ранее принял участие от лица консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в зондирующих переговорах о создании нового правительства Германии, заявил журналистам, что немецкие либералы из Свободной демократической партии и "Зеленые" де-факто отказались от коалиции с христианскими демократами.
"Де-факто это отказ от "Ямайки", - заявил Зедер, комментируя ранее сделанные заявления либералов и "Зеленых" о старте в четверг переговоров с Социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства ФРГ в трехстороннем формате. "Ямайка" - вид коалиционного правительства в Германии, названный по цветам флага Ямайки и брендовым цветам германских партий. В данную коалицию входят ХДС/ХСС, либералы из Свободной демократической партии и "Союз 90/Зеленые".
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Также Зедер выразил сожаление о решении либералов и "Зеленых" создать правительство ФРГ в коалиции с социал-демократами.
"Мы глубоко сожалеем о таком решении, провели телефонный разговор по этому поводу с (председателем Христианско-демократического союза) Армином Лашетом. Мы сожалеем о решении "Зеленых" и Свободной демократической партии. С одной стороны, мы сделали серьезное предложение (в рамках зондирующих переговоров - ред.), очень конструктивные переговоры. С другой стороны, считаю, что коалиция "Ямайка" (при участии христианских демократов - ред) была бы хорошим шансом для настоящей модернизации страны", - заявил Зедер.
Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.
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