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https://ria.ru/20211006/koalitsiya-1753327483.html
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции - РИА Новости, 06.10.2021
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции
Баварский премьер-министр Маркус Зедер, который ранее принял участие от лица консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:05
2021-10-06T14:40
христианско-социальный союз
в мире
союз 90/зеленые
германия
выборы в парламент германии
хдс/хсс
маркус зедер
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Баварский премьер-министр Маркус Зедер, который ранее принял участие от лица консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в зондирующих переговорах о создании нового правительства Германии, заявил журналистам, что немецкие либералы из Свободной демократической партии и "Зеленые" де-факто отказались от коалиции с христианскими демократами."Де-факто это отказ от "Ямайки", - заявил Зедер, комментируя ранее сделанные заявления либералов и "Зеленых" о старте в четверг переговоров с Социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства ФРГ в трехстороннем формате. "Ямайка" - вид коалиционного правительства в Германии, названный по цветам флага Ямайки и брендовым цветам германских партий. В данную коалицию входят ХДС/ХСС, либералы из Свободной демократической партии и "Союз 90/Зеленые".Также Зедер выразил сожаление о решении либералов и "Зеленых" создать правительство ФРГ в коалиции с социал-демократами."Мы глубоко сожалеем о таком решении, провели телефонный разговор по этому поводу с (председателем Христианско-демократического союза) Армином Лашетом. Мы сожалеем о решении "Зеленых" и Свободной демократической партии. С одной стороны, мы сделали серьезное предложение (в рамках зондирующих переговоров - ред.), очень конструктивные переговоры. С другой стороны, считаю, что коалиция "Ямайка" (при участии христианских демократов - ред) была бы хорошим шансом для настоящей модернизации страны", - заявил Зедер.Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.
https://ria.ru/20210927/koalitsiya-1751928217.html
https://ria.ru/20210927/bundestag-1751956530.html
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христианско-социальный союз, в мире, союз 90/зеленые , германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс, маркус зедер
14:05 06.10.2021 (обновлено: 14:40 06.10.2021)
 
Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции

Зедер: немецкие либералы и "зеленые" отказались от коалиции с ХДС/ХСС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидер ХСС Маркус Зедер
Лидер ХСС Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Баварский премьер-министр Маркус Зедер, который ранее принял участие от лица консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в зондирующих переговорах о создании нового правительства Германии, заявил журналистам, что немецкие либералы из Свободной демократической партии и "Зеленые" де-факто отказались от коалиции с христианскими демократами.
"Де-факто это отказ от "Ямайки", - заявил Зедер, комментируя ранее сделанные заявления либералов и "Зеленых" о старте в четверг переговоров с Социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства ФРГ в трехстороннем формате. "Ямайка" - вид коалиционного правительства в Германии, названный по цветам флага Ямайки и брендовым цветам германских партий. В данную коалицию входят ХДС/ХСС, либералы из Свободной демократической партии и "Союз 90/Зеленые".
Здание Бундестага - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 06:09
Политолог поделился мнением о сроках формирования коалиции в бундестаге
Также Зедер выразил сожаление о решении либералов и "Зеленых" создать правительство ФРГ в коалиции с социал-демократами.
"Мы глубоко сожалеем о таком решении, провели телефонный разговор по этому поводу с (председателем Христианско-демократического союза) Армином Лашетом. Мы сожалеем о решении "Зеленых" и Свободной демократической партии. С одной стороны, мы сделали серьезное предложение (в рамках зондирующих переговоров - ред.), очень конструктивные переговоры. С другой стороны, считаю, что коалиция "Ямайка" (при участии христианских демократов - ред) была бы хорошим шансом для настоящей модернизации страны", - заявил Зедер.
Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.
Реакция сторонников Социал-демократической партии после выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 13:24
Игра на поражение: итоги выборов в бундестаг
 
Христианско-социальный союзВ миреСоюз 90/ЗеленыеГерманияВыборы в парламент ГерманииХДС/ХССМаркус Зедер
 
 
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