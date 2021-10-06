https://ria.ru/20211006/koalitsiya-1753327483.html

Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции

Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции - РИА Новости, 06.10.2021

Лидер ХСС заявил об отказе либералов и "зеленых" от коалиции

Баварский премьер-министр Маркус Зедер, который ранее принял участие от лица консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:05

2021-10-06T14:05

2021-10-06T14:40

христианско-социальный союз

в мире

союз 90/зеленые

германия

выборы в парламент германии

хдс/хсс

маркус зедер

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Баварский премьер-министр Маркус Зедер, который ранее принял участие от лица консервативного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в зондирующих переговорах о создании нового правительства Германии, заявил журналистам, что немецкие либералы из Свободной демократической партии и "Зеленые" де-факто отказались от коалиции с христианскими демократами."Де-факто это отказ от "Ямайки", - заявил Зедер, комментируя ранее сделанные заявления либералов и "Зеленых" о старте в четверг переговоров с Социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства ФРГ в трехстороннем формате. "Ямайка" - вид коалиционного правительства в Германии, названный по цветам флага Ямайки и брендовым цветам германских партий. В данную коалицию входят ХДС/ХСС, либералы из Свободной демократической партии и "Союз 90/Зеленые".Также Зедер выразил сожаление о решении либералов и "Зеленых" создать правительство ФРГ в коалиции с социал-демократами."Мы глубоко сожалеем о таком решении, провели телефонный разговор по этому поводу с (председателем Христианско-демократического союза) Армином Лашетом. Мы сожалеем о решении "Зеленых" и Свободной демократической партии. С одной стороны, мы сделали серьезное предложение (в рамках зондирующих переговоров - ред.), очень конструктивные переговоры. С другой стороны, считаю, что коалиция "Ямайка" (при участии христианских демократов - ред) была бы хорошим шансом для настоящей модернизации страны", - заявил Зедер.Ранее лидеры партий "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии заявили о том, что намерены в четверг начать трехсторонние переговоры с Социал-демократической партией Германии о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября.

https://ria.ru/20210927/koalitsiya-1751928217.html

https://ria.ru/20210927/bundestag-1751956530.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

христианско-социальный союз, в мире, союз 90/зеленые , германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс, маркус зедер