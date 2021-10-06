В Совбезе призвали принять законы о борьбе с терроризмом в киберсфере
Замсекретаря Совбеза Коков призвал страны принять законы о борьбе с кибертерроризмом
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мировому сообществу пора закончить разговоры на тему кибербезопасности и принять новые конвенции и законы о противодействии терроризму в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
"Мы в нашей стране активно развиваем национальную систему кибербезопасности, в том числе по линии Совета безопасности России и силовых структур, и призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере", - сказал Коков.
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"Пора уже перейти от разговоров к реальным конструктивным шагам и принять новые международные конвенции и законы о противодействии терроризму в цифровом пространстве", - подчеркнул он.
По словам Кокова, в условиях стремительного развития цифровых технологий "мы сталкиваемся с огромными рисками использования самого виртуального пространства в качестве кибероружия". Негативные последствия такой деятельности могут представлять гораздо большую общественную опасность и в разы превышать ущерб, наносимый в результате непосредственных террористических атак с применением "традиционных" средств, пояснил замсекретаря Совбеза.
Несанкционированное вмешательство в работу систем управления потенциально опасными и критически важными объектами, в том числе транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, способно спровоцировать техногенные катастрофы с большими человеческими жертвами, а также масштабным экономическим и экологическим ущербом, напомнил Коков.
"В качестве такой атаки, например, власти Ирана квалифицируют аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе. В процессе развития и внедрения передовых технологий ни в коем случае нельзя недооценивать возникающие в этой связи новые угрозы", - сказал Коков.
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