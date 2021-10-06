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В Совбезе призвали принять законы о борьбе с терроризмом в киберсфере
В Совбезе призвали принять законы о борьбе с терроризмом в киберсфере - РИА Новости, 06.10.2021
В Совбезе призвали принять законы о борьбе с терроризмом в киберсфере
Мировому сообществу пора закончить разговоры на тему кибербезопасности и принять новые конвенции и законы о противодействии терроризму в этой сфере, заявил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:42
2021-10-06T17:42
в мире
технологии
совет безопасности рф
юрий коков
кибербезопасность
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мировому сообществу пора закончить разговоры на тему кибербезопасности и принять новые конвенции и законы о противодействии терроризму в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете"."Мы в нашей стране активно развиваем национальную систему кибербезопасности, в том числе по линии Совета безопасности России и силовых структур, и призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере", - сказал Коков."Пора уже перейти от разговоров к реальным конструктивным шагам и принять новые международные конвенции и законы о противодействии терроризму в цифровом пространстве", - подчеркнул он.По словам Кокова, в условиях стремительного развития цифровых технологий "мы сталкиваемся с огромными рисками использования самого виртуального пространства в качестве кибероружия". Негативные последствия такой деятельности могут представлять гораздо большую общественную опасность и в разы превышать ущерб, наносимый в результате непосредственных террористических атак с применением "традиционных" средств, пояснил замсекретаря Совбеза.Несанкционированное вмешательство в работу систем управления потенциально опасными и критически важными объектами, в том числе транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, способно спровоцировать техногенные катастрофы с большими человеческими жертвами, а также масштабным экономическим и экологическим ущербом, напомнил Коков."В качестве такой атаки, например, власти Ирана квалифицируют аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе. В процессе развития и внедрения передовых технологий ни в коем случае нельзя недооценивать возникающие в этой связи новые угрозы", - сказал Коков.
https://ria.ru/20210925/obvineniya-1751825341.html
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в мире, технологии, совет безопасности рф, юрий коков, кибербезопасность, россия
17:42 06.10.2021
 
В Совбезе призвали принять законы о борьбе с терроризмом в киберсфере

Замсекретаря Совбеза Коков призвал страны принять законы о борьбе с кибертерроризмом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мировому сообществу пора закончить разговоры на тему кибербезопасности и принять новые конвенции и законы о противодействии терроризму в этой сфере, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".
"Мы в нашей стране активно развиваем национальную систему кибербезопасности, в том числе по линии Совета безопасности России и силовых структур, и призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере", - сказал Коков.
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"Пора уже перейти от разговоров к реальным конструктивным шагам и принять новые международные конвенции и законы о противодействии терроризму в цифровом пространстве", - подчеркнул он.
По словам Кокова, в условиях стремительного развития цифровых технологий "мы сталкиваемся с огромными рисками использования самого виртуального пространства в качестве кибероружия". Негативные последствия такой деятельности могут представлять гораздо большую общественную опасность и в разы превышать ущерб, наносимый в результате непосредственных террористических атак с применением "традиционных" средств, пояснил замсекретаря Совбеза.
Несанкционированное вмешательство в работу систем управления потенциально опасными и критически важными объектами, в том числе транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, способно спровоцировать техногенные катастрофы с большими человеческими жертвами, а также масштабным экономическим и экологическим ущербом, напомнил Коков.
"В качестве такой атаки, например, власти Ирана квалифицируют аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе. В процессе развития и внедрения передовых технологий ни в коем случае нельзя недооценивать возникающие в этой связи новые угрозы", - сказал Коков.
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В миреТехнологииСовет Безопасности РФЮрий КоковКибербезопасностьРоссия
 
 
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