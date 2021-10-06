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На Украине обнародовали список причастных к расстрелам в Бабьем Яру
На Украине обнародовали список причастных к расстрелам в Бабьем Яру - РИА Новости, 06.10.2021
На Украине обнародовали список причастных к расстрелам в Бабьем Яру
Мемориальный центр Холокоста на Украине обнародовал первую часть из 159 имен нацистских солдат, которые были причастны к расстрелам в Бабьем Яру в Киеве осенью... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:06
2021-10-06T15:06
в мире
украина
киев
холокост
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Мемориальный центр Холокоста на Украине обнародовал первую часть из 159 имен нацистских солдат, которые были причастны к расстрелам в Бабьем Яру в Киеве осенью 1941 года, сообщила пресс-служба центра."Первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру, назвал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В течение 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии. И к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования в отношении тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года", - говорится в сообщении на сайте центра.Отмечается, что новая информация подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые были причастны к расстрелам в Бабьем Яру."Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Ее участники установили не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыли миру имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве. Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет", - сообщают в центре.По данным научной группы, подавляющее большинство причастных к тем расстрелам после войны вернулась к нормальной жизни."Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых", - отмечают в центре.В сентябре 1941 года в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.
https://ria.ru/20211003/kiev-1752862457.html
https://ria.ru/20210929/babiy_yar-1752275049.html
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в мире, украина, киев, холокост
15:06 06.10.2021
 
На Украине обнародовали список причастных к расстрелам в Бабьем Яру

Центр Холокоста в Киеве обнародовал список нацистов, причастных к расстрелам в Бабьем Яру

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018
Церемония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Мемориальный центр Холокоста на Украине обнародовал первую часть из 159 имен нацистских солдат, которые были причастны к расстрелам в Бабьем Яру в Киеве осенью 1941 года, сообщила пресс-служба центра.
"Первые 159 имен нацистских солдат, которые убивали евреев в Бабьем Яру, назвал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". В течение 80 лет, несмотря на большое количество свидетельств, собранных после войны, преступники так и не были осуждены. Мемориальный центр начал сбор доказательств и свидетельств, раскрывающих правду о страшной трагедии. И к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра выпустил первую часть обширного исследования в отношении тех, кто убивал украинских евреев 29 и 30 сентября 1941 года", - говорится в сообщении на сайте центра.
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Отмечается, что новая информация подробно описывает биографии и свидетельства командиров и рядовых солдат, которые были причастны к расстрелам в Бабьем Яру.
"Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу. Ее участники установили не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыли миру имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийстве. Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет", - сообщают в центре.
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По данным научной группы, подавляющее большинство причастных к тем расстрелам после войны вернулась к нормальной жизни.
"Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых", - отмечают в центре.
В сентябре 1941 года в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.
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