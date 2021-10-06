https://ria.ru/20211006/khirurgi-1753336994.html

Московские врачи удалили из мочевого пузыря мужчины камень размером с мяч

Московские врачи удалили из мочевого пузыря мужчины камень размером с мяч - РИА Новости, 06.10.2021

Московские врачи удалили из мочевого пузыря мужчины камень размером с мяч

Московские хирурги удалили из мочевого пузыря 93-летнего пациента камень размером с теннисный мяч, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:53

2021-10-06T14:53

2021-10-06T15:14

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московские хирурги удалили из мочевого пузыря 93-летнего пациента камень размером с теннисный мяч, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что в госпиталь для ветеранов войн № 3 поступил мужчина. Он жаловался на учащенное и очень болезненное мочеиспускание с примесью крови.Диагностика выявила у него образование диаметром 5,5 сантиметра, медики приняли решение об операции.Главный врач Георгий Мелконян рассказал, что сложность заключалась не только в размере, но и в форме: обычно камни мочевого пузыря гладкие, но этот был весь покрыт "шипами". Тем не менее удаление прошло успешно."Врачам госпиталя удалось избавить пожилого пациента от сильных болей и значительно улучшить качество его жизни", — добавил он.По его словам, этот случай еще раз подтверждает, что возраст не всегда может быть противопоказанием к оперативному лечению.

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