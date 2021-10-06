04:55 06.10.2021 (обновлено: 07:52 06.10.2021)
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
Посольство России в Вашингтоне призвало США завершить программу химической демилитаризации
© AP Photo / Brennan LinsleyЗавод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США
© AP Photo / Brennan Linsley
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Россия привержена конвенции по химоружию, это США не уничтожили свое химоружие, заявило посольство РФ в Вашингтоне. комментируя публикации госдепа по ситуации вокруг Алексея Навального.
"Россия привержена обязательствам по КЗХО. В 2017 году наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь, США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия", - говорится в комментарии посольства.
"Россия привержена обязательствам по КЗХО. В 2017 году наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь, США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия", - говорится в комментарии посольства.
"Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения", - добавили в посольстве.
В дипмиссии также отвергли обвинения в адрес России в применении химоружия. "Так называемое дело Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандистской кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ничем не подтвержденное утверждение об "отравлении" блогера", - говорится в сообщении.
Ранее госдепартамент сообщил, что США и еще 44 страны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.