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https://ria.ru/20211006/kerling-tsentr-1753272094.html
Во Владивостоке начали строительство керлинг-центра
Во Владивостоке начали строительство керлинг-центра - РИА Новости, 06.10.2021
Во Владивостоке начали строительство керлинг-центра
Керлинг-центр, в котором в том числе смогут тренироваться российские олимпийские сборные, начали строить во Владивостоке, сообщает правительство Приморья в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T06:06
2021-10-06T06:20
приморский край
владивосток
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Керлинг-центр, в котором в том числе смогут тренироваться российские олимпийские сборные, начали строить во Владивостоке, сообщает правительство Приморья в среду.По его словам, во Владивостоке планируется построить ряд спортивных объектов, на которых смогут готовиться национальные сборные, а также заниматься приморские спортсмены и жители региона. Кузнецов отметил, что все организационные работы по керлинг-центру выполнены. Сейчас компания-подрядчик активно ведет земельно-строительные работы – готовит котлован для возведения фундамента основного здания.Спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену со специализированным полем для керлинга, два спортивных зала для общефизической подготовки, точки питания, раздевалки, технические помещения. Срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2022 года.Керлинг-центр планируется использовать также для занятий фигурным катанием. Кроме того, за счет инвесторов планируется строительство реабилитационного центра и гостиницы, чтобы спортсмены могли приезжать соревноваться и восстанавливаться, добавил министр.Центр возводится в рамках концессионного соглашения – на условиях софинансирования бизнеса и государства. Всего на строительство ледовой арены планируется направить 362 миллиона рублей, из них более 297 миллионов – федеральные средства, почти 65 – краевые.По данным регионального минспорта, на протяжении двух лет объект будет строиться, далее на протяжении 25 лет он будет эксплуатироваться за счет средств частного инвестора. Приморский край не будет нести расходы по содержанию сооружения. Кроме того, концессионер предоставит местным спортсменам 1000 часов для бесплатных занятий керлингом."Учитывая специфику Дальнего Востока, этот вид спорта очень перспективный. Мы уверены, что к нам не только на соревнования, но даже на тренировки будут приезжать команды из других стран. Ведь это даже будет дешевле", - заявила президент федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова, чьи слова приводятся в сообщении.В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
https://ria.ru/20211001/vladivostok-1752604017.html
https://rsport.ria.ru/20210904/uchastok-1748658361.html
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приморский край, владивосток, дальний восток
06:06 06.10.2021 (обновлено: 06:20 06.10.2021)
 
Во Владивостоке начали строительство керлинг-центра

В столице Приморья начали строительство керлинг-центра

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Керлинг-центр, в котором в том числе смогут тренироваться российские олимпийские сборные, начали строить во Владивостоке, сообщает правительство Приморья в среду.
"Керлинг-центр начали строить в столице Приморья. Ход строительства проверил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Министр спорта подчеркнул, что в связи с тем, что в последнее время много крупных международных соревнований проводятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, принято решение сделать Владивосток форпостом подготовки сборных команд России по олимпийским видам спорта", - говорится в сообщении.
По его словам, во Владивостоке планируется построить ряд спортивных объектов, на которых смогут готовиться национальные сборные, а также заниматься приморские спортсмены и жители региона. Кузнецов отметил, что все организационные работы по керлинг-центру выполнены. Сейчас компания-подрядчик активно ведет земельно-строительные работы – готовит котлован для возведения фундамента основного здания.
Спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену со специализированным полем для керлинга, два спортивных зала для общефизической подготовки, точки питания, раздевалки, технические помещения. Срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2022 года.
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Керлинг-центр планируется использовать также для занятий фигурным катанием. Кроме того, за счет инвесторов планируется строительство реабилитационного центра и гостиницы, чтобы спортсмены могли приезжать соревноваться и восстанавливаться, добавил министр.
Центр возводится в рамках концессионного соглашения – на условиях софинансирования бизнеса и государства. Всего на строительство ледовой арены планируется направить 362 миллиона рублей, из них более 297 миллионов – федеральные средства, почти 65 – краевые.
По данным регионального минспорта, на протяжении двух лет объект будет строиться, далее на протяжении 25 лет он будет эксплуатироваться за счет средств частного инвестора. Приморский край не будет нести расходы по содержанию сооружения. Кроме того, концессионер предоставит местным спортсменам 1000 часов для бесплатных занятий керлингом.
"Учитывая специфику Дальнего Востока, этот вид спорта очень перспективный. Мы уверены, что к нам не только на соревнования, но даже на тренировки будут приезжать команды из других стран. Ведь это даже будет дешевле", - заявила президент федерации керлинга Приморского края Марина Михайлова, чьи слова приводятся в сообщении.
В регионе действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма Приморского края, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%.
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