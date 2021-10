https://ria.ru/20211006/kaver-1753295192.html

Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр и более ста ударников и других исполнителей записали кавер на песню группы The Beatles "Come Together".Масштабный музыкальный перфоманс стал частью кампании "Drum Together" нью-йоркской некоммерческой организации WhyHunger. Ее основали певец Гарри Чапин и радио-диджей Билл Орес, чтобы собрать средства для голодающих и бороться за другие мировые социальные проблемы. Помимо Старра, в записи кавера приняли участие и другие известные артисты, в том числе Чад Смит, Синди Блэкман, Кенни Аронофф, Либерти Девитто, Мэтт Кэмерон, Макс Вайнберг, Стюарт Коупленд и многие другие. По словам Ринго Старра, присоединиться к остальным барабанщикам его пригласил музыкант Джим Келтнер. И он с радостью согласился. Видео, на котором музыканты исполняют "Come Together", опубликовано на YouTube-канале WhyHunger. Оно набрало десятки тысяч просмотров и множество лайков.

