https://ria.ru/20211006/kaver-1753295192.html
Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together"
Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together" - РИА Новости, 06.10.2021
Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together"
Британский музыкант Ринго Старр и более ста ударников и других исполнителей записали кавер на песню группы The Beatles "Come Together". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:55
2021-10-06T13:55
2021-10-06T13:55
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр и более ста ударников и других исполнителей записали кавер на песню группы The Beatles "Come Together".Масштабный музыкальный перфоманс стал частью кампании "Drum Together" нью-йоркской некоммерческой организации WhyHunger. Ее основали певец Гарри Чапин и радио-диджей Билл Орес, чтобы собрать средства для голодающих и бороться за другие мировые социальные проблемы. Помимо Старра, в записи кавера приняли участие и другие известные артисты, в том числе Чад Смит, Синди Блэкман, Кенни Аронофф, Либерти Девитто, Мэтт Кэмерон, Макс Вайнберг, Стюарт Коупленд и многие другие. По словам Ринго Старра, присоединиться к остальным барабанщикам его пригласил музыкант Джим Келтнер. И он с радостью согласился. Видео, на котором музыканты исполняют "Come Together", опубликовано на YouTube-канале WhyHunger. Оно набрало десятки тысяч просмотров и множество лайков.
https://ria.ru/20210930/starr-1752360547.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, the beatles, ринго старр (ричард старки)
Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together"
Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together"
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британский музыкант Ринго Старр и более ста ударников и других исполнителей записали кавер на песню группы The Beatles "Come Together".
Масштабный музыкальный перфоманс стал частью кампании "Drum Together" нью-йоркской некоммерческой организации WhyHunger. Ее основали певец Гарри Чапин и радио-диджей Билл Орес, чтобы собрать средства для голодающих и бороться за другие мировые социальные проблемы.
Помимо Старра, в записи кавера приняли участие и другие известные артисты, в том числе Чад Смит, Синди Блэкман, Кенни Аронофф, Либерти Девитто, Мэтт Кэмерон, Макс Вайнберг, Стюарт Коупленд и многие другие.
По словам Ринго Старра, присоединиться к остальным барабанщикам его пригласил музыкант Джим Келтнер. И он с радостью согласился.
"Ни один ребенок не должен быть голодным. Каждый должен иметь возможность питаться, — заявил Старр. — Эту прекрасную миссию я поддерживал в прошлом, а "Come Together" — отличный трек и одна из моих любимых песен The Beatles".
Видео, на котором музыканты исполняют "Come Together", опубликовано на YouTube-канале WhyHunger. Оно набрало десятки тысяч просмотров и множество лайков.