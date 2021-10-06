https://ria.ru/20211006/kabardino-balkariya-1753368552.html
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза - РИА Новости, 06.10.2021
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза
Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:59
2021-10-06T17:59
2021-10-06T17:59
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил премьер-министр региона Алий Мусуков."За девять месяцев количество туристов, посетивших республику, составило 840 тысяч человек, что в 2,2 раза выше показателя соответствующего периода 2020 года", – приводит слова Мусукова пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.Он также отметил, что объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за девять месяцев вырос в 1,4 раза в сравнении с таким же периодом 2020 года.Ранее власти Кабардино-Балкарии отмечали, что рассчитывают по итогам 2021 года принять около миллиона туристов.
https://ria.ru/20211005/kavkaz-1753168270.html
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кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза
Турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза
НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил премьер-министр региона Алий Мусуков.
"За девять месяцев количество туристов, посетивших республику, составило 840 тысяч человек, что в 2,2 раза выше показателя соответствующего периода 2020 года", – приводит слова Мусукова пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.
Он также отметил, что объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за девять месяцев вырос в 1,4 раза в сравнении с таким же периодом 2020 года.
Ранее власти Кабардино-Балкарии отмечали, что рассчитывают по итогам 2021 года принять около миллиона туристов.