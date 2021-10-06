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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211006/kabardino-balkariya-1753368552.html
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза - РИА Новости, 06.10.2021
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза
Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:59
2021-10-06T17:59
туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
куда можно лететь
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил премьер-министр региона Алий Мусуков."За девять месяцев количество туристов, посетивших республику, составило 840 тысяч человек, что в 2,2 раза выше показателя соответствующего периода 2020 года", – приводит слова Мусукова пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.Он также отметил, что объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за девять месяцев вырос в 1,4 раза в сравнении с таким же периодом 2020 года.Ранее власти Кабардино-Балкарии отмечали, что рассчитывают по итогам 2021 года принять около миллиона туристов.
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кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
17:59 06.10.2021
 
Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос в 2,2 раза

Турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 6 окт – РИА Новости. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам девяти месяцев 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил премьер-министр региона Алий Мусуков.
"За девять месяцев количество туристов, посетивших республику, составило 840 тысяч человек, что в 2,2 раза выше показателя соответствующего периода 2020 года", – приводит слова Мусукова пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.
Он также отметил, что объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, за девять месяцев вырос в 1,4 раза в сравнении с таким же периодом 2020 года.
Ранее власти Кабардино-Балкарии отмечали, что рассчитывают по итогам 2021 года принять около миллиона туристов.
Туристы возле склепных сооружений на территории филиала национального музея РСО — Алания архитектурно-этнографический комплекс Город мертвых в Республика Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 15:13Туризм
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ТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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