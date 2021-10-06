https://ria.ru/20211006/inspektsiya-1753264912.html

Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии

Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии - РИА Новости, 06.10.2021

Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии

Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:39

2021-10-06T00:39

2021-10-06T02:41

безопасность

швейцария

сергей рыжков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055159_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_01a2b0e1b756a8723627cfdff83ebeb4.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил журналистам Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Он пояснил, что инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности в районе, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района составит около 14 тысяч квадратных метров.Рыжков рассказал, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в районе формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности.

https://ria.ru/20200212/1564575091.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, швейцария, сергей рыжков, россия