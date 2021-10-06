https://ria.ru/20211006/inspektsiya-1753264912.html
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии - РИА Новости, 06.10.2021
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии
Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:39
2021-10-06T00:39
2021-10-06T02:41
безопасность
швейцария
сергей рыжков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил журналистам Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Он пояснил, что инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности в районе, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района составит около 14 тысяч квадратных метров.Рыжков рассказал, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в районе формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности.
https://ria.ru/20200212/1564575091.html
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безопасность, швейцария, сергей рыжков, россия
00:39 06.10.2021 (обновлено: 02:41 06.10.2021)
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии
Группа российских специалистов проведет военную инспекцию в одном из районов Швейцарии