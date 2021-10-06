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Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии - РИА Новости, 06.10.2021
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии
Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:39
2021-10-06T02:41
безопасность
швейцария
сергей рыжков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил журналистам Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Он пояснил, что инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности в районе, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района составит около 14 тысяч квадратных метров.Рыжков рассказал, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в районе формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности.
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безопасность, швейцария, сергей рыжков, россия
00:39 06.10.2021 (обновлено: 02:41 06.10.2021)
 
Россия проведет инспекцию военной деятельности в Швейцарии

Группа российских специалистов проведет военную инспекцию в одном из районов Швейцарии

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Группа российских военных инспекторов проверит район площадью 14 тысяч квадратных метров в Швейцарии и оценит, какая там ведётся военная деятельность, сообщил журналистам Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В период с 6 по 7 октября 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Швейцарии", - сказал Рыжков.
Он пояснил, что инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности в районе, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района составит около 14 тысяч квадратных метров.
Рыжков рассказал, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в районе формированиях и воинских частях, а также проводимой военной деятельности.
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.02.2020
12 февраля 2020, 04:36
Российские инспекторы проверят военный объект в Нидерландах
 
БезопасностьШвейцарияСергей РыжковРоссия
 
 
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