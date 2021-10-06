https://ria.ru/20211006/inflyatsiya-1753267451.html

ЦБ оценил влияние курса рубля на инфляцию

ЦБ оценил влияние курса рубля на инфляцию - РИА Новости, 06.10.2021

ЦБ оценил влияние курса рубля на инфляцию

Центральный банк России оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное, сообщает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T02:00

2021-10-06T02:00

2021-10-06T02:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

кирилл тремасов

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Центральный банк России оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное, сообщает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов."Курс рубля там же, где был год назад, даже чуть-чуть сейчас крепче, а с учетом накопленной за это время инфляции можно сказать, что рубль заметно укрепился в реальном выражении. В настоящий момент мы оцениваем влияние динамики валютного курса на инфляцию как нейтральное," - сообщил он в интервью газете "Известия".Он добавил, что на динамику курса влияет много факторов. Например, дифференциал процентных ставок, возросший импорт инвестиционных товаров, который наблюдается с конца 2020 года. А также цены на нефть, но в меньшей степени в последние три-четыре года, отметил Тремасов.

https://ria.ru/20211005/kudrin-1753146778.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), кирилл тремасов, россия