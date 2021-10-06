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В округах Подмосковья в 2021 году установили 229 детских игровых комплексов
В округах Подмосковья в 2021 году установили 229 детских игровых комплексов - РИА Новости, 06.10.2021
В округах Подмосковья в 2021 году установили 229 детских игровых комплексов
В 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:22
2021-10-06T17:22
2021-10-06T17:22
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева."229 детских игровых комплексов установили в этом году в 56 городских округах Подмосковья. Места выбрали сами жители - адресный перечень впервые был сформирован на основании интернет-голосования на портале "Добродел", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, губернаторская программа действует в регионе уже 9 лет, с 2013 года появилось более 1,2 тысячи современных территорий для активного досуга малышей и школьников.Игровые территории обустраивают по различным тематикам. В этом году их 16, в том числе "Замок", "Лес", "Море", "Старорусская", "Наука", "Джунгли" и "Космос". Большие игровые комплексы занимают площадь 300 или 450 квадратных метров. Для безопасности малышей сделаны резиновые покрытия яркого цвета. Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть на удобных скамейках, отмечает ведомство.
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общество, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
В 56 городских округах Подмосковья
установили 229 детских игровых комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.
"229 детских игровых комплексов установили в этом году в 56 городских округах Подмосковья. Места выбрали сами жители - адресный перечень впервые был сформирован на основании интернет-голосования на портале "Добродел", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, губернаторская программа действует в регионе уже 9 лет, с 2013 года появилось более 1,2 тысячи современных территорий для активного досуга малышей и школьников.
"Мы знаем, как важны детские площадки для жителей. Ежегодно по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева устанавливаем большие игровые комплексы. Наша главная задача – сделать окружающее человека пространство таким, в котором комфортно и приятно находиться. Причем комфортно должно быть всем: как взрослым, так и маленьким жителям. Именно здесь они знакомятся с окружающим миром. Наши площадки являются всесезонными - они пригодны для игр не только летом, но и зимой", - цитирует пресс-служба министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
Игровые территории обустраивают по различным тематикам. В этом году их 16, в том числе "Замок", "Лес", "Море", "Старорусская", "Наука", "Джунгли" и "Космос". Большие игровые комплексы занимают площадь 300 или 450 квадратных метров. Для безопасности малышей сделаны резиновые покрытия яркого цвета. Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть на удобных скамейках, отмечает ведомство.