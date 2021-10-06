https://ria.ru/20211006/igrokompleksy-1753371266.html

В округах Подмосковья в 2021 году установили 229 детских игровых комплексов

В округах Подмосковья в 2021 году установили 229 детских игровых комплексов - РИА Новости, 06.10.2021

В округах Подмосковья в 2021 году установили 229 детских игровых комплексов

В 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:22

2021-10-06T17:22

2021-10-06T17:22

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В 56 городских округах Подмосковья установили 229 детских игровых комплексов, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева."229 детских игровых комплексов установили в этом году в 56 городских округах Подмосковья. Места выбрали сами жители - адресный перечень впервые был сформирован на основании интернет-голосования на портале "Добродел", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, губернаторская программа действует в регионе уже 9 лет, с 2013 года появилось более 1,2 тысячи современных территорий для активного досуга малышей и школьников.Игровые территории обустраивают по различным тематикам. В этом году их 16, в том числе "Замок", "Лес", "Море", "Старорусская", "Наука", "Джунгли" и "Космос". Большие игровые комплексы занимают площадь 300 или 450 квадратных метров. Для безопасности малышей сделаны резиновые покрытия яркого цвета. Пока дети играют, взрослые могут отдохнуть на удобных скамейках, отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210826/plavanie-1747360739.html

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