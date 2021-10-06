07:43 06.10.2021 (обновлено: 07:47 06.10.2021)
В Норильске из-за выпавшего снега и гололеда произошло массовое ДТП
В Норильске столкнулись из-за выпавшего снега и гололеда пять автомобилей
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает проезжую часть дороги противогололёдным средством
КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись из-за гололеда на технической дороге в пригороде Норильска, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМВД Красноярского края.
По его данным, в городе выпал снег и на дорогах появился гололед. Участниками аварии стали четыре грузовых автомобиля и джип Toyota.
"Первая машина спускалась с горы, из-за гололеда водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. Вторая начала спускаться и ударила первую машину, далее спускается третья и тоже бьется в первую, цепляет бортом четвёртую спускающуюся легковую (джип Toyota Hilux). После чего во время спуска, без столкновения с другими автомобилями, перевернулась пятая машина. Пострадавших нет", - сообщили в главке.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.
По данным синоптиков, 6 октября на территории ожидаются мокрый снег, дождь, видимость 2-4 километра, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20. Температура воздуха от +1 до + 6 градусов.
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