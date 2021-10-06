https://ria.ru/20211006/gololed-1753274828.html

В Норильске из-за выпавшего снега и гололеда произошло массовое ДТП

В Норильске из-за выпавшего снега и гололеда произошло массовое ДТП - РИА Новости, 06.10.2021

В Норильске из-за выпавшего снега и гололеда произошло массовое ДТП

Пять автомобилей столкнулись из-за гололеда на технической дороге в пригороде Норильска, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМВД Красноярского края. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:43

2021-10-06T07:43

2021-10-06T07:47

происшествия

норильск

красноярский край

авто

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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись из-за гололеда на технической дороге в пригороде Норильска, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМВД Красноярского края.По его данным, в городе выпал снег и на дорогах появился гололед. Участниками аварии стали четыре грузовых автомобиля и джип Toyota.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.По данным синоптиков, 6 октября на территории ожидаются мокрый снег, дождь, видимость 2-4 километра, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20. Температура воздуха от +1 до + 6 градусов.

https://ria.ru/20211005/avtomobili-1753102444.html

норильск

красноярский край

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2021

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происшествия, норильск, красноярский край, авто