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Nord Stream 2 ответил на заявление регулятора ФРГ по "Северному потоку — 2"
Nord Stream 2 ответил на заявление регулятора ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 06.10.2021
Nord Stream 2 ответил на заявление регулятора ФРГ по "Северному потоку — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" соответствует всем применимым к нему законам и имеет разрешение на эксплуатацию от стран ЕС и России, при этом оператор проекта... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:41
2021-10-06T11:41
экономика
германия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" соответствует всем применимым к нему законам и имеет разрешение на эксплуатацию от стран ЕС и России, при этом оператор проекта и дальше продолжит прилагать максимум усилий для соответствия всем нормам, включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ, заявили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток — 2" всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.Комментируя это заявление, в компании отметили, что "Северный поток — 2" получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права. "Компании также выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями четырех стран ЕС и России, по водам которых проходит газопровод", - сказали в пресс-службе."Компания Nord Stream 2 и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство", - заключили в Nord Stream 2 AG.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag
11:41 06.10.2021
 
Nord Stream 2 ответил на заявление регулятора ФРГ по "Северному потоку — 2"

Nord Stream 2 AG: "Северный поток — 2" соответствует всем применимым нормам

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" соответствует всем применимым к нему законам и имеет разрешение на эксплуатацию от стран ЕС и России, при этом оператор проекта и дальше продолжит прилагать максимум усилий для соответствия всем нормам, включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ, заявили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток — 2" всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
Комментируя это заявление, в компании отметили, что "Северный поток — 2" получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права. "Компании также выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями четырех стран ЕС и России, по водам которых проходит газопровод", - сказали в пресс-службе.
"Компания Nord Stream 2 и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство", - заключили в Nord Stream 2 AG.
 
ЭкономикаГерманияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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