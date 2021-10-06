https://ria.ru/20211006/gaz-1753400484.html
Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом
Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом - РИА Новости, 06.10.2021
Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом
Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить переход на биржевую торговлю газом, если это собьет ажиотажный спрос в Европе. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:54
2021-10-06T18:54
2021-10-06T19:20
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экономика
природный газ
европа
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить переход на биржевую торговлю газом, если это собьет ажиотажный спрос в Европе."Биржевая торговля… Надо еще раз это обсудить, давайте сделаем это. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", - сказал Путин.Он отметил, что биржевую торговлю газом затрудняет то, что газ невозможно хранить, как, например, нефть.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753396705.html
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россия, экономика, природный газ, европа, владимир путин
18:54 06.10.2021 (обновлено: 19:20 06.10.2021)
Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом
Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом