https://ria.ru/20211006/gaz-1753400484.html

Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом

Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом - РИА Новости, 06.10.2021

Путин предложил обсудить переход на биржевую торговлю газом

Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить переход на биржевую торговлю газом, если это собьет ажиотажный спрос в Европе. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:54

2021-10-06T18:54

2021-10-06T19:20

россия

экономика

природный газ

европа

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным обсудить переход на биржевую торговлю газом, если это собьет ажиотажный спрос в Европе."Биржевая торговля… Надо еще раз это обсудить, давайте сделаем это. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", - сказал Путин.Он отметил, что биржевую торговлю газом затрудняет то, что газ невозможно хранить, как, например, нефть.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753396705.html

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2021

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россия, экономика, природный газ, европа, владимир путин