https://ria.ru/20211006/gaz-1753399427.html
Новак призвал стабилизировать рынок газа
Новак призвал стабилизировать рынок газа - РИА Новости, 06.10.2021
Новак призвал стабилизировать рынок газа
Газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать, сказал сказал вице-премьер Александр Новак на совещании по развитию энергетики. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:52
2021-10-06T18:52
2021-10-06T19:30
экономика
александр новак
в мире
природный газ
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750234013_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_e6978d7017ed9edea227210d5fbd2726.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать, сказал сказал вице-премьер Александр Новак на совещании по развитию энергетики."В целом для газового рынка, наверное, это не совсем хорошо — такие цены. … Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать", — сказал он."Компании сейчас зарабатывают, кто является поставщиком газа, но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит, и мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах, но и, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты", — добавил Новак.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753400890.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750234013_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_17eb22b2c0dcda1bdf81b00e85e7b749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, в мире, природный газ, европа, россия
18:52 06.10.2021 (обновлено: 19:30 06.10.2021)
Новак призвал стабилизировать рынок газа
Новак: рынок газа надо быстрее стабилизировать
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать, сказал сказал вице-премьер Александр Новак на совещании по развитию энергетики.
"В целом для газового рынка, наверное, это не совсем хорошо — такие цены. … Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать", — сказал он.
"Компании сейчас зарабатывают, кто является поставщиком газа, но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит, и мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах, но и, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты", — добавил Новак.