https://ria.ru/20211006/gaz-1753399427.html

Новак призвал стабилизировать рынок газа

Новак призвал стабилизировать рынок газа - РИА Новости, 06.10.2021

Новак призвал стабилизировать рынок газа

Газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать, сказал сказал вице-премьер Александр Новак на совещании по развитию энергетики. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:52

2021-10-06T18:52

2021-10-06T19:30

экономика

александр новак

в мире

природный газ

европа

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать, сказал сказал вице-премьер Александр Новак на совещании по развитию энергетики."В целом для газового рынка, наверное, это не совсем хорошо — такие цены. … Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать", — сказал он."Компании сейчас зарабатывают, кто является поставщиком газа, но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит, и мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах, но и, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты", — добавил Новак.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753400890.html

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экономика, александр новак, в мире, природный газ, европа, россия