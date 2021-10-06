https://ria.ru/20211006/gaz-1753369274.html
Украина предложила дополнительные мощности по транзиту газа в Европу
Украина предложила дополнительные мощности по транзиту газа в Европу - РИА Новости, 06.10.2021
Украина предложила дополнительные мощности по транзиту газа в Европу
Украина предложила дополнительно прокачивать в ЕС по 80 миллионов кубометров газа в сутки, написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:58
2021-10-06T16:58
2021-10-06T17:42
экономика
природный газ
украина
газпром
алексей миллер
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северный поток — 2
оператор гтс украины
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Украина предложила дополнительно прокачивать в ЕС по 80 миллионов кубометров газа в сутки, написал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.По словам Макогона, сейчас "Газпром" использует даже меньше законтрактованных мощностей (менее 109 миллионов кубометров в сутки)".Глава компании подчеркнул, что поддерживает предложение расследовать причины рекордного роста цен на сырье, а также выступает за "прозрачное образование тарифов".В последние месяцы цены на фьючерсном рынке газа в Европе резко выросли. Если в начале августа стоимость ближайшего контракта по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то на сегодняшних торгах она превышала 1900 долларов, затем резко откатившись до 1200.На фоне такой волатильности Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния предложили провести расследование, как работает рынок на фоне роста цен на энергию.Также ранее сегодня Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что Москва видит много спекуляций на тему транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что за девять месяцев 2021 года "Газпром" увеличил прокачку более чем на восемь процентов, а по итогам года Россия превысит контрактные обязательства по транзиту.
https://ria.ru/20211006/gazprom-1753341117.html
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экономика, природный газ, украина, газпром, алексей миллер, балтийское море, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон
16:58 06.10.2021 (обновлено: 17:42 06.10.2021)
Украина предложила дополнительные мощности по транзиту газа в Европу
Глава "Оператора ГТС Украины" предложил дополнительные мощности по транзиту газа в ЕС